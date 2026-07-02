Live TV

CSM denunță o „escaladare fără precedent” a discursului împotriva instanțelor, după reacția PNL privind Congresul atacat în justiție

Data publicării:
sigla csm de la intrare in institutie
Sigla CSM. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) denunţă joi, într-un comunicat de presă, „escaladarea fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanţelor judecătoreşti”, în urma reacției Partidului Naţional Liberal privind hotărârile pronunţate de Tribunalul Bucureşti şi Tribunalul Ilfov în litigiile care vizează Congresul PNL. CSM subliniază că independenţa justiţiei reprezintă „unul dintre fundamentele ordinii constituţionale democratice”. „Hotărârile judecătoreşti pot fi contestate exclusiv prin exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, iar nu prin transferarea litigiilor în spaţiul public şi prin mesaje susceptibile să exercite presiuni asupra instanţelor”, scrie în comunicatul judecătorilor din CSM. Potrivit lor, „contestarea publică a rolului şi legitimităţii instanţelor” de către o parte aflată într-un proces reprezintă „un comportament incompatibil cu exigenţele unui stat de drept”.

„Independenţa judecătorilor şi respectarea autorităţii instanţelor judecătoreşti constituie garanţii esenţiale ale dreptului la un proces echitabil şi ale statului de drept. Hotărârile judecătoreşti pot fi contestate exclusiv prin exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, iar nu prin transferarea litigiilor în spaţiul public şi prin mesaje susceptibile să exercite presiuni asupra instanţelor”, scrie în comunicatul emis de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

CSM consideră că declaraţiile „respectivului partid politic” sunt „fără precedent”, iar „gravitatea lor este amplificată de faptul că ele provin din partea unei formaţiuni politice care are calitatea de parte într-un litigiu aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti”.

„Contestarea publică a rolului şi legitimităţii instanţelor de către o parte aflată într-un proces reprezintă un comportament incompatibil cu exigenţele unui stat de drept, fiind de natură să exercite presiuni asupra judecătorilor şi să afecteze încrederea cetăţenilor în imparţialitatea justiţiei”, adaugă sursa citată.

CSM reaminteşte că însăşi Curtea Constituţională a României, prin Decizia nr. 530/2013, a statuat că: „reglementările în materie din alte state, în deplin acord cu exigenţele dreptului de acces la justiţie, instituie posibilitatea contestării în faţa instanţelor a deciziilor partidelor politice cu privire la raporturile dintre partide şi membrii acestora”.

Membrii Consiliului subliniază că, recent, în cadrul adunărilor generale ale instanţelor judecătoreşti din întreaga ţară, peste 3.500 de judecători au constatat „existenţa unei degradări fără precedent a discursului public şi politic la adresa justiţiei”, concretizată în „campanii repetate de discreditare a instanţelor şi a magistraţilor”.

„Reacţiile actuale la adresa Tribunalului Bucureşti şi a Tribunalului Ilfov confirmă că avertismentul formulat de corpul judecătorilor nu a fost unul teoretic, ci reflectă un fenomen care continuă să se manifeste şi care pune în pericol autoritatea puterii judecătoreşti”, se arată în comunicatul citat.

Consiliul Superior al Magistraturii solicită „tuturor actorilor politici să înceteze orice discurs sau demers susceptibil să exercite presiuni asupra instanţelor judecătoreşti şi să îşi valorifice drepturile exclusiv prin mijloacele procedurale prevăzute de lege, cu respectarea independenţei justiţiei, a autorităţii hotărârilor judecătoreşti şi a valorilor constituţionale care stau la baza statului de drept”.

„Într-o democraţie constituţională, litigiile se analizează în faţa instanţelor, nu în spaţiul public prin delegitimarea autorităţii judecătoreşti”, se mai arată în comunicatul Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Tot joi,  Tribunalul Bucureşti a respins acuzaţiile Partidului Naţional Liberal potrivit cărora „bătăliile politice din partid s-au mutat în justiţie” şi consideră „neavenite” presiunile exercitate, prin astfel de comunicări publice, asupra judecătorilor în cursul soluţionării unor cauze.

Miercuri, PNL a transmis că hotărârea judecătorească pronunţată de Tribunalul Bucureşti, prin care a suspendat hotărârea Consiliului Naţional Extraordinar al PNL referitoare la Congres, inclusiv organizarea şi desfăşurarea Congresului PNL prin care Ilie Bolojan a fost reconfirmat preşedinte, cu o nouă conducere, că nu poate afecta hotărârile Congresului, iar conducerea aleasă îşi exercită pe deplin atribuţiile.

„Nu putem să nu observăm că «bătăliile politice» din partid s-au mutat în justiţie. Brusc în data de 23 iunie 2026, la numai două zile după Congresul Extraordinar al PNL, Tribunalul Bucureşti a constituit 6 completuri specializate pentru judecarea cauzelor având ca obiect partidele politice. Astfel, doar 6 judecători, din peste 100 ai Tribunalului Bucureşti, au fost desemnaţi în mod direct de preşedintele acestei instanţe şi numai aceştia pot judeca astfel de cauze. Este o decizie fără precedent, care eludează propria lege de organizare judecătorească, potrivit căreia orice secţie nou-înfiinţată are nevoie de avizul CSM”, precizau reprezentanţii PNL.

Aceştia menţionau că PNL va ataca, „pe toate căile legale”, Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 18 din 23 iunie 2026 a Tribunalului Bucureşti.

Potrivit sursei citate, aceiaşi „contestatari” au înaintat „mai multe cereri în instanţă”, iar una dintre acestea, având ca obiect hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, are termen de judecată la data de 8 iulie 2026, dosarul „fiind repartizat judecătoarei M.L., colaboratoare a doamnei Gorghiu, reclamantă în dosar”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
steag germania Reichstag guvern parlament
4
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
5
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
Digi Sport
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kelemen hunor in studioul digi24
Kelemen Hunor vede un guvern PSD-PNL-UDMR ca cea mai bună variantă de ieșire din criză. Bolojan vorbește de guverne „armistițiu”
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureșan: „Suspendarea președintelui României este un act periculos. Nu poate fi un joc politic al unui partid”
ciocanel justitie
Conducerea Tribunalului București a răspuns atacurilor PNL, după decizia prin care a suspendat convocarea Congresului
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pîslaru: Moțiunea de cenzură a plecat de la ideea ruperii PNL. Un plan premeditat, în capcană fiind atras și președintele
Bucharest, Romania. 30th July, 2025: Dragos Pislaru, Romanian Minister of Investments and European Projects, holds a press conference one month after taking office, at the Ministry headquarters in Bucharest. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Pîslaru: Nominalizarea lui Veștea de către Nicușor Dan a fost o „ingerință directă” în PNL. „Nu așa se construiește încrederea”
Recomandările redacţiei
NEGOCIERI EVITARE GREVA ROMATSA MEDIAFAX
Litigiul dintre România și Pfizer ajunge la ROMATSA: poprire de peste...
lia savonea - inquam - ganea
Guvernul va sesiza CCR după ce Înalta Curte a cerut în instanță bani...
marian mina si masina lui un audi
Deputatul PSD Marian Mina are o mașină de 120.000 de euro, însă...
Plenary session of Russian State Duma
„Țara ar putea rămâne fără pâine”. Deputații ruși se plâng că...
Ultimele știri
Europa, supravegheată de Kremlin timp de 18 luni. Rusia ar fi folosit drone pentru a spiona situri nucleare: „O campanie coordonată”
UE oferă Armeniei o gură de oxigen, după presiunea economică a Rusiei: măsuri comerciale similare cu cele aplicate Ucrainei
Un român se află printre victimele accidentului de autocar din Spania. Care este starea lui de sănătate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zile norocoase în iulie 2026 pentru fiecare zodie. Momentul-cheie al lunii are loc pe 29 iulie
Cancan
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
Fanatik.ro
El este noul șef de la Rapid. Are putere deplină în Giulești și decide totul în vestiar: „Nu prea poți să...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Compania uriașă, prezentă și în România, care oferă pizza gratis în valoare de 1 milion de dolari după un...
Adevărul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
Reacția unui deputat PSD când a fost întrebat cum își permite o mașină de 120.000 de euro din salariul de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lionel Messi a râs în hohote când a văzut ce i s-a găsit lui Cristian Romero în bagaj, la controlul ”la...
Pro FM
Fiii lui Britney Spears au surprins pe toată lumea! Sean și Jayden au debutat ca modele la Paris Fashion Week
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Atunci când iadul s-a pogorât pe Pământ. Unul dintre cele mai terifiante cazuri de posedare din istorie...
Newsweek
Când vom avea o nouă formulă de calcul pentru pensii mai mari? Ministerul muncii, răspuns dezamăgitor
Digi FM
La un an de la moartea lui Mihai Leu, soția sa a transmis un mesaj sfâșietor: „Despărțirea există doar pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Hugh Jackman, dezvăluiri despre cel mai greu rol al carierei. A avut echipament de 90 kg: "Nimic nu m-a...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...