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Nicușor Dan, despre acuzațiile de „hărțuire” ale CSM: Orice escaladare face rău societății, indiferent din ce parte vine

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nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
CSM acuză oameni politici, ONG-uri, articole de presă că „hărțuiesc” judecători și pe Lia Savonea 

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, în Polonia, referitor la documentul CSM în care acuză oameni politici, ONG-uri și articole de presă de „hărțuire” a magistraților și a șefei ÎCCJ, Lia Savonea, că „există enorm de multă tensiune socială în România” și a îndemnat la „calm și dezescaladare”. El însă afirmă că nu are mijloacele instituționale pentru a interveni în această chestiune. 

„De când exercit mandatul ăsta, constatând că există enorm de multă tensiune socială în România, am îndemnat la calm și dezescaladare. Câteva luni, și e regretabil că s-a întâmplat, a existat o aversiune socială față de magistrați. Încă de săptămâni, luni înainte am spus că asta nu e normal. Ea s-a întâmplat. E legitim ca CSM să-i apere pe magistrați. Nu e legitim însă ca CSM să escaladeze...E foarte bine că au luat opinii, au răspuns la ele, e democrație, fiecare își apără punctul de vedere. Însă să indici nume și prenume persoane fizice și persoane juridice, ONG-uri, asta nu e deloc corect”, a afirmat Nicușor Dan. 

Întrebat dacă va duce această discuție în magistratură, președintele a răspuns: „Cum s-a întâmplat, orice escaladare nu face decât rău societății românești, indiferent din ce parte vine. Nu am mijloace instituționale pentru a interveni în această chestiune”.

CSM acuză oameni politici, ONG-uri, articole de presă că „hărțuiesc” judecători și pe Lia Savonea 

Pe 9 iunie, CSM a publicat un document de 76 de pagini, în care sunt enumerate poziţiile unor oameni politici, demersuri ale unor asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, dar şi articole de presă, pe care Secţia pentru judecători le consideră ca făcând parte dintr-o campanie de denigrare şi „acţiuni de hărţuire” a judecătorilor şi preşedintei Instanţei supreme, Lia Savonea. 

Reprezentanţi ai societăţii civile au criticat dur aceste „liste negre” întocmite de CSM, considerând că demersul Consiliului reprezintă un derapaj grav de la democraţie şi „tactici de intimidare”. 

Comunitatea Declic a anunţat că va acţiona în instanţă Consiliul Superior al Magistraturii pentru întocmirea de „liste negre” cu jurnalişti independenţi şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

„Comunitatea Declic dă în judecată CSM şi contestă oficial în instanţă raportul Secţiei pentru judecători, prin care Declic şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile şi jurnalişti independenţi au fost atacaţi şi incluşi pe «lista neagră» a Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, într-o încercare de intimidare fără precedent. 1.742 de membri ai Comunităţii Declic finanţează integral demersul juridic, onorariile avocaţilor şi toate costurile redactării plângerii prealabile şi reprezentării în instanţă. Ca de fiecare dată, finanţarea vine exclusiv din donaţiile membrilor”, spune Declic într-un comunicat de presă.  

Avocaţii Declic au depus, joi, o plângerea prealabilă la CSM, ca „un pas necesar pentru procesul din instanţă deschis pentru apărarea dreptului fundamental al societăţii civile de a monitoriza şi critica derapajele puterii, fără teama de a fi pusă pe liste negre oficiale”. 

„CSM foloseşte o retorică totalitară şi ne acuză de o absurdă «lovitură de stat». Ripostăm pe cale juridică tocmai pentru că avem încredere în statul de drept şi pentru că în sistemul de justiţie din România există judecători oneşti. Nu atacăm justiţia, ci o apărăm de un grup minoritar care încearcă să o folosească ca instrument de cenzură împotriva celor care critică puterea. În raportul publicat, Comunitatea Declic este menţionată în mod direct de 9 ori, fiind catalogată drept o entitate 'problemă' alături de organizaţii precum Funky Citizens, Corupţia Ucide şi jurnalişti independenţi. Acest atac oficial a fost declanşat şi după ce 70.000 de membri Declic au susţinut contestarea în instanţă a numirii Liei Savonea în fruntea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), procedură pornită ilegal de CSM cu trei luni înainte de termenul legal”, a declarat Tudor Brădăţan, director executiv al Declic.

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Editor : Alexandru Costea

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