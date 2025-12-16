Ce decizii au luat procurorii din CSM: Sesizarea Inspecției Judiciare cu privire la șeful DNA și consultări cu procurorii din țară

Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat rezultatele verificărilor cu privire la scandalul din Justiție, declanșat pe fondul acuzațiilor lansate în documentarul Recorder. Procurorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară în cazul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, și vor declanșa o consultare a procurorilor din țară pentru a înțelege dacă își doresc modificarea legilor din justiție.

Secția pentru procurori din CSM arată că a luat cele două decizii în unanimitate.

Prima decizie este sesizarea Inspecției Judiciare „pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului șef al DNA”, acuzat în documentarul citat de abuz de putere.

A doua decizie este convocarea adunărilor generale „în vederea consultării procurorilor cu privire la necesitatea modificării legii penale și procesual penale, precum și a legilor justiției”.

Adunările generale vor avea loc după data de 15 ianuarie, după cum reiese din comunicatul CSM. Ulterior, propunerile vor fi trimise Ministerului Justiției și comisiilor juridice din Parlamentul României.

Pe lângă secția pentru procurori din CSM, sesizări la Inspecția Judiciară au mai fost trimise și de Secția pentru judecători din CSM. Detalii, aici.

Editor : M.G.