O femeie din Arad a câștigat daune de 25.000 de lei după ce a reclamat la primărie că strada pe care stă nu este asfaltată

Primăria Arad a plătit daune de 25.000 de lei unei localnice care a reclamat că strada pe care stă nu este asfaltată, cazul fiind tranşat de instanţă în favoarea femeii, însă lucrările de asfaltare a drumului nu au fost executate, deşi sentinţa care obligă administraţia locală să facă asta a rămas definitivă de cinci luni.

Arădeanca a obţinut, anul trecut, la Tribunalul Arad, daune morale în sumă de 25.000 de lei, după ce a reclamat în instanţă că plătea taxe locale stabilite la nivelul celor aferente Zonei B din oraş, deşi strada Someşului, pe care locuieşte, nu are asfalt.

Sentinţa rămasă definitivă la Curtea de Apel Timişoara a obligat Primăria Arad nu doar să-i plătească daune morale localnicei, dar şi să execute lucrările de asfaltare. Tribunalul Arad a hotărât încă din 2024 că strada trebuie asfaltată.

„Obligă pârâtul la asfaltarea şi amenajarea de trotuare pe strada Someşului, porţiunea situată între calea ferată şi str. 6 Vânători, din municipiul Arad, sub sancţiunea unei penalităţi de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere în cazul neîndeplinirii obligaţiei", se arată în sentinţa din 14 martie 2024, potrivit Agerpres.

La finalul anului trecut, judecătorii de la Curtea de Apel au amendat Primăria Arad pentru că nu şi-a îndeplinit obligaţia.

„În baza art. 24 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, aplică pârâtului Municipiul Arad o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, cu începere din data de 10.12.2024 şi până la executarea de către acesta a obligaţiilor stabilite în baza sentinţei civile nr. 395/14.03.2024, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2236/108/2023 - sumă care se face venit la bugetul de stat - în baza art. 24 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, obligă pârâtul Municipiul Arad să plătească reclamantei penalităţi, în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculate cu începere din data de 10.12.2024 şi până la executarea de către acesta a obligaţiilor stabilite în baza sentinţei civile nr. 395/14.03.2024, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2236/108/2023, dar nu mai mult de 3 luni de la data comunicării prezentei hotărâri", a decis Curtea de Apel în 10 decembrie 2025.

Avocatul femeii a declarat vineri că în timp ce daunele au fost achitate către clienta sa, strada nu a fost asfaltată nici până astăzi, conform sursei citate.

De asemenea, el a precizat că a cerut Curţii de Apel Timişoara şi calcularea de penalităţi din cauza plăţii cu întârziere a daunelor, iar acest proces este încă pe rol.

Referitor la strada neasfaltată, reprezentanţii Primăriei Arad au declarat că proiectul este abia în faza documentaţiilor tehnice, în condiţiile în care recent a fost aprobat bugetul pe acest an.

Primăria a realizat, anul trecut, doar trotuarul pe strada Someşului, nu şi partea carosabilă, aşa cum a cerut instanţa.

