Live TV

O femeie din Arad a câștigat daune de 25.000 de lei după ce a reclamat la primărie că strada pe care stă nu este asfaltată

Data publicării:
bancnote de 100 de lei
Foto: Profimedia Images

Primăria Arad a plătit daune de 25.000 de lei unei localnice care a reclamat că strada pe care stă nu este asfaltată, cazul fiind tranşat de instanţă în favoarea femeii, însă lucrările de asfaltare a drumului nu au fost executate, deşi sentinţa care obligă administraţia locală să facă asta a rămas definitivă de cinci luni.

Arădeanca a obţinut, anul trecut, la Tribunalul Arad, daune morale în sumă de 25.000 de lei, după ce a reclamat în instanţă că plătea taxe locale stabilite la nivelul celor aferente Zonei B din oraş, deşi strada Someşului, pe care locuieşte, nu are asfalt.

Sentinţa rămasă definitivă la Curtea de Apel Timişoara a obligat Primăria Arad nu doar să-i plătească daune morale localnicei, dar şi să execute lucrările de asfaltare. Tribunalul Arad a hotărât încă din 2024 că strada trebuie asfaltată.

„Obligă pârâtul la asfaltarea şi amenajarea de trotuare pe strada Someşului, porţiunea situată între calea ferată şi str. 6 Vânători, din municipiul Arad, sub sancţiunea unei penalităţi de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere în cazul neîndeplinirii obligaţiei", se arată în sentinţa din 14 martie 2024, potrivit Agerpres.

La finalul anului trecut, judecătorii de la Curtea de Apel au amendat Primăria Arad pentru că nu şi-a îndeplinit obligaţia.

„În baza art. 24 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, aplică pârâtului Municipiul Arad o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, cu începere din data de 10.12.2024 şi până la executarea de către acesta a obligaţiilor stabilite în baza sentinţei civile nr. 395/14.03.2024, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2236/108/2023 - sumă care se face venit la bugetul de stat - în baza art. 24 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, obligă pârâtul Municipiul Arad să plătească reclamantei penalităţi, în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculate cu începere din data de 10.12.2024 şi până la executarea de către acesta a obligaţiilor stabilite în baza sentinţei civile nr. 395/14.03.2024, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2236/108/2023, dar nu mai mult de 3 luni de la data comunicării prezentei hotărâri", a decis Curtea de Apel în 10 decembrie 2025.

Avocatul femeii  a declarat vineri că în timp ce daunele au fost achitate către clienta sa, strada nu a fost asfaltată nici până astăzi, conform sursei citate. 

De asemenea, el a precizat că a cerut Curţii de Apel Timişoara şi calcularea de penalităţi din cauza plăţii cu întârziere a daunelor, iar acest proces este încă pe rol.

Referitor la strada neasfaltată, reprezentanţii Primăriei Arad au declarat că proiectul este abia în faza documentaţiilor tehnice, în condiţiile în care recent a fost aprobat bugetul pe acest an.

Primăria a realizat, anul trecut, doar trotuarul pe strada Someşului, nu şi partea carosabilă, aşa cum a cerut instanţa. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
170314_PG_GELU_VOICAN_VOICULESCU_03_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea_
2
Gelu Voican Voiculescu susține într-un proces împotriva fiicei sale că a vândut fictiv o...
mario iorgulescu
3
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
4
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
o femeie cu bancnote in mana
5
Controale în sistemul de asistență socială: amenzi de peste 400.000 de lei și propunere...
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Digi Sport
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Italy: Illustration Hantavirus
Tânărul din Arad confirmat cu hantavirus a fost externat
bloc in flăcări arad
Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Zeci de persoane s-au autoevacuat după ce un apartament a luat foc
test de hantavirus
Tânărul din Arad suspect de hantavirus a fost confirmat pozitiv. Ce spun autoritățile despre tulpina virusului
Ce este hantavirusul. Foto Getty Images
Suspiciune de hantavirus la Arad. Autorităţile au declanşat o anchetă epidemiologică. Ce spun medicii despre tulpina virusului
vagoane-militare-pentru-NATO
O companie românească fabrică la Arad vagoane militare pentru NATO
Recomandările redacţiei
ambulanta 112
Noi informații în cazul elevului mort la școală în Bacău: un echipaj...
sigla presedintele romaniei
Palatul Cotroceni anunță un acord PSD-PNL-USR-UDMR pentru adoptarea...
Tramvai
Exasperată de circulația din București, o femeie s-a dat jos din...
radu antonina
Ce se întâmplă cu Antonina Radu, condamnată în dosarul Colectiv și...
Ultimele știri
„Extremiștii septuagenari” care complotau să răstoarne guvernul german printr-o lovitură de stat „exotică” și-au aflat pedepsele
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să angajeze sute de oameni, deși a pierdut proiecte
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile norocoase din 22 mai. Pentru acești nativi dispar problemele și vine împăcarea mult așteptată
Cancan
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Fanatik.ro
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Doi jucători olteni au primit convocarea lui Hagi, dar și-au programat nunta în aceeași săptămână! Situație...
Adevărul
Cristian Mungiu, acuzat de „propagandă reacționară” la Cannes, după prezentarea filmului „Fjord”, inspirat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dans. Campionul mondial a rupt tăcerea după divorțul de soția sa, Andreea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
Pro FM
Eurovision 2027 e deja în pragul unui nou scandal uriaș. Una dintre țările fondatoare amenință cu boicotul...
Film Now
Rami Malek, debut la Cannes în „The Man I Love”, o dramă despre criza SIDA. „Să mă aflu aici pentru prima...
Adevarul
Teoria care încearcă să explice tragedia subacvatică din Maldive în care au murit cinci scafandri. Ce este...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...