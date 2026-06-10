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Cine este Cosmin Soare-Filatov, consilierul lui Nicușor Dan luat în calcul pentru conducerea Ministerului Justiției în Guvernul Tomac

Data publicării:
BUCURESTI - PRESEDINTE - INTALNIREA ANUALA CU SEFII MISIUNILOR D
Întâlnirea anuală a președintelui României cu șefii misiunilor diplomatice, la Palatul Cotroceni din București, 15 ianuarie 2025. Inquam Photos / George Călin

Cosmin Soare-Filatov este luat în calcul de Eugen Tomac pentru funcția de ministru al Justiției, potrivit informațiilor Digi24.ro. Din noiembrie 2025, avocatul este consilierul lui Nicușor Dan pe probleme constituționale.

Cosmin Soare-Filatov a absolvit Facultatea de Drept din București, iar în prezent este doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Drept a Universității București. Între 2019 și 2021 a mai urmat studii în Dreptul patrimoniului cultural la Universitatea din Lille. 

Din 2021 predă Drept administrativ în cadrul Facultății de Drept din Capitală, în calitate de asistent universitar. 

Potrivit Administrației Prezidențiale, Cosmin Soare-Filatov a lucrat aproape 13 ani la casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu (LDDP). 

„Din această poziție, a asigurat coordonarea unor proiecte complexe de drept public și privat. A reprezentat atât autorități publice locale și centrale, cât și companii române și internaționale în cauze de importanță majoră pentru interesul public și pentru activitatea administrației publice”, potrivit descrierii de pe site-ul Administrației Prezidențiale.

LDDP este casa de avocatură care, alături de LALIVE-Geneva, a câștigat procesul Roșia Montană în numele României, împotriva companiei Gabriel Resources.

Procesul s-a finalizat, după nouă ani, în 2024, atunci când Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de la Washington a dat câștig de cauză țării noastre.

România a evitat prin acest proces să plătească despăgubiri de miliarde de lei companiei care obținuse în primă fază acordul să exploateze zăcământul de la Roșia Montană. 

Echipa LDDP a fost coordonată de Crenguța Leaua și i-a inclus pe Ștefan Deaconu, Andreea Simulescu, Liliana Deaconescu, Andra Filatov (soția lui Cosmin Soare-Filatov), Aurora Damcali, Marius Grigorescu și Raluca Popa. 

CITEȘTE ȘI: „Dreptatea a prevalat”. Mesajul echipei de avocați care a reprezentat cu succes România în procesul Roșia Montană

LDDP a mai reprezentat statul român în alte arbitraje, cum ar fi Rompetrol împotriva României și Micula împotriva României. 

Editor : M.G.

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