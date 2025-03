În dosarul de trădare deschis de DIICOT împotriva mai multor inculpați pe care îi acuză că voiau să dea o lovitură de stat apare și un general un retragere, în vârstă de 101 ani, în calitate de suspect. Este vorba de generalul maior în retragere Radu Theodoru, membru al unei organizații numite Comandamentul „Vlad Țepeș”, un susținător al lui Călin Georgescu, cu vederi radicale anti-UE și anti-NATO, care consideră că soldații NATO prezenți în România reprezintă trupe de ocupație.

Radu Theodoru s-a născut pe 17 ianuarie 1924, în localitatea Ineu din județul Arad, și după ce a urmat cursurile Școlii Superioare de Aviație Militară București (1943-1945) și ale Școlii Speciale de Aviație (1945-1946), a devenit pilot de vânătoare în Flotila I Vânătoare București, comandant de escadrilă vânătoare și instructor de zbor la Regimentul 3 Vânătoare Târgșor (1949-1950), comandant de companie și profesor de specialitate la Școala de Ofițeri Tehnici de Aviație Sibiu (1950-1951), potrivit publicației Glasul Cetății.

Aceeași sursă mai scrie că Theodoru a luptat pe front după 23 August 1944, pe când era elev la Şcoala de Ofiţeri de Aviaţie Bucureşti.

„Eram elev sergent, comandant de grupă. Noi toţi din școală am făcut vreo 300-350 de prizonieri germani din toate armele. Am avut şansa ca un lunetist din SS să nu îşi pună mintea cu noi, deci am avut şansa să nu luptăm cu trupe specializate germane, ci cu formaţiuni de spate”, a declarat Radu Theodoru, potrivit publicației menționate.

El este verean de război și a fost decorat cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945”.

Comandamentul „Vlad Țepeș”

Generalul Radu Theodoru, acum în vârstă de 101 ani, este membru al organziației Comandamentul „Vlad Țepeș”, o organizație care consideră trupele NATO ca fiind trupe de ocupație pe teritoriul României și care promovează teorii conspiraționiste privind clasa politică și apartenența la UE.

În mai multe postări pe site-ul organizației, Comandamentul „Vlad Țepeș” cere ieşirea României din NATO, reluarea relaţiile economice şi culturale cu Rusia, China şi Iran, dar şi o nouă structură de conducere a României prin proiectul „Geţia”, condusă de „Sfatul înţelepţilor”.

În urmă cu trei ani, gen. Radu Theodoru semna, alături de mai mulți militari în rezervă, dar și de Eugen Sechila, mercenar în Legiunea Străină și locotenent al lui Călin Georgescu, o scrisoare deschisă către fostul președinte Klaus Iohannis și fostul premier Florin Cîțu, în care îi acuzau că lucrează „contra interesului național”.

„Renunțați la agenda globalist-neomarxistă și nu mai fiți vrăjmașii poporului român!”, cereau semnatari scrisorii.

Susținător al lui Călin Georgescu

Radu Theodoru este și susținător al lui Călin Georgescu, pe care îl consideră „președinte ales”, iar într-un clip video înregistrat pe 2 ianuarie a cerut să fie recunoscut ca atare, iar fostul președinte Klaus Iohannis să-i predea puterea.

De asemenea, Radu Theodoru s-a numărat printre fondatorii Partidului România Mare.

Percheziții acasă la Radu Thodoru

Procurorii DIICOT au percheziționat miercuri domiciliul lui Radu Theodoru, acțiune făcută publică de fiica sa.

Mandatul de percheziție la Radu Theodoru. Sursă foto: Facebook

Editor : Bogdan Păcurar