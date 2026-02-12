Live TV

Cocaină adusă din Spania cu firma de curierat, ascunsă printre haine. DIICOT: Drogurile erau pentru cluburile din București

Data actualizării: Data publicării:
cocaina confiscata de procurori
Cocaina era ascunsă printre haine. Sursă foto: DIICOT

Patru persoane au fost prinse în flagrant după ce au preluat un colet adus din Spania de către o firmă de curierat, anunță DIICOT. Procurorii au găsit printre hainele din colet 400 de grame de cocaină, destinată cluburilor din Bucureşti.

„La data de 11 februarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 4 inculpați (dintre care doi recidiviști), cu vârstele cuprinse între 20 și 32 de ani, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul lunii februarie 2026, inculpații au procurat din Spania, și au introdus în România, în vederea vânzării ulterioare, cantitatea de aproximativ 400 grame cocaină.

Drogul de mare risc, ascuns într-un colet, printre diverse obiecte vestimentare, a fost introdus în țară prin intermediul unei firme de curierat internațional.

Ieri (11.02.2026), inculpații au fost prinși în flagrant, în municipiul București, imediat ce au preluat și transportau pachetul în care se afla substanța interzisă.

Din investigații a reieșit că drogul de mare risc indisponibilizat era destinat comercializării, inclusiv în zona cluburilor din municipiul București”, se arată într-un comunicat DIICOT, transmis joi.

Sursa citată mai menționează că cei patru vor fi prezentați Tribunalului București cu propunerea de arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, precizând că la anchetă au colaborat și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.

cocaina spania
Cocaina urma să ajungă în cluburile din București. Sursă foto: DIICOT

Editor : B.P.

