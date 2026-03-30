Droguri vândute la magazinul sătesc, în Dâmboviţa. Preţul unei doze varia între 100 şi 200 de lei

Cinci persoane din judeţul Dâmboviţa au fost reţinute de procurorii DIICOT pentru operaţiuni cu substanţe psihoactive şi trafic de droguri de mare risc. Doi dintre inculpaţi, un bărbat şi o femeie, foloseau drept paravan pentru comerţul cu stupefiante magazinul pe care îl amenajaseră în propria locuinţă, în localitatea Ulieşti. Drogurile, de diferite categorii, erau comercializate la preţuri care variau între 100 şi 200 de lei doza.

Procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă a patru bărbaţi şi a unei femei, cu vârste între 31 şi 52 de ani, suspectaţi că, începând cu luna martie a anului trecut, au vândut substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv. Unul dintre inculpaţi este pus sub acuzare şi pentru trafic de droguri de mare risc.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada martie 2024 – martie 2026, la diferite intervale de timp, 4 dintre persoanele în cauză ar fi deţinut, manipulat şi vândut produse psihoactive, 4BMC şi 2MEC, către consumatori din judeţul Dâmboviţa, una dintre acestea comercializând şi droguri de mare risc, 3CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal. Probatoriul a reliefat că persoanele cercetate ar fi atras un număr mare de clienţi, preponderent din zona rurală adiacentă oraşului Găeşti, substanţele interzise fiind comercializate cu sume între 100 şi 200 de lei pentru un gram”, se arată într-un comunicat citat de News.ro.

Investigaţia a arătat faptul că doi dintre cei cercetaţi, un bărbat şi o femeie, foloseau ca paravan pentru vânzarea de substanţe psihoactive un magazin pe care îl amenajaseră la locuinţa lor, în localitatea Ulieşti.

Ei se aprovizionau cu produse psihoactive din judeţul Sibiu, prin intermediul altei persoane.

Duminică, poliţiştii şi porcurorii au făcut 13 percheziţii în acest dosar, în localităţile Găeşti, Ulieşti, Dragodana şi Şelimbăr, unde au descoperit şi ridicat diferite cantităţi de substanţe cristaline, o parte fiind porţionate şi ambalate pentru vânzare, cântare de precizie, pungi autosigilante, obiecte purtând urme de substanţă, sume de bani în lei, euro şi dolari, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.

Cei cinci inculpaţi au fost reţinuţi, iar luni Tribunalului Dâmboviţa este aşteptat să se pronunţe asupra propunerii de arestare preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.

