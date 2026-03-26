Nicolas Maduro va apărea astăzi, din nou, în fața justiției americane

Preşedintele venezuelean destituit Nicolás Maduro, aflat într-o închisoare din Brooklyn de la capturarea sa spectaculoasă de către armata americană la începutul lunii ianuarie, se prezintă din nou în faţa justiţiei americane joi, la New York. Această rară apariţie publică a fostului om puternic de la Caracas, în vârstă de 63 de ani, va fi urmărită cu deosebită atenţie, scrie AFP.

El nu a mai luat cuvântul de la prima audiere în faţa aceluiaşi tribunal federal din districtul sudic al Manhattanului, în 5 ianuarie, în cursul căreia el şi soţia sa, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, au fost acuzaţi oficial de trafic de droguri, motivul oficial al capturării lor, notează News.ro.

Combativ, el s-a prezentat atunci ca „preşedintele în exerciţiu al Republicii Venezuela” „răpit” de Statele Unite, definindu-se de atunci ca „prizonier de război”.

De la sosirea sa pe teritoriul american, la 3 ianuarie, el şi soţia sa sunt închişi la Metropolitan Detention Center (MDC) din Brooklyn, o închisoare federală cunoscută pentru condiţiile insalubre şi gestionarea defectuoasă.

Singur în celula sa, fără acces la internet şi la ziare, cel pe care unii dintre colegii săi de detenţie îl numesc „preşedintele” citeşte Biblia, potrivit anturajului său.

„Face şi exerciţii fizice”, a afirmat de la Caracas fiul său, deputatul Nicolas Maduro Guerra, cunoscut sub numele de „Nicolasito” (micuţul Nicolas), care a dat asigurări că în faţa instanţei va apărea „un preşedinte slab şi atletic”.

Şedinţa de joi are ca scop principal soluţionarea unor chestiuni de procedură, înainte de începerea propriu-zisă a examinării pe fond.

Urmărit penal în Statele Unite pentru patru capete de acuzare, printre care narcoterorismul, fostul şef de stat este acuzat că a protejat şi a promovat un trafic de droguri de amploare, aliindu-se cu mişcări de gherilă şi carteluri criminale considerate „teroriste” de Washington.

Soţia sa se confruntă cu trei capete de acuzare, în principal pentru că a servit drept intermediar între traficanţii de droguri şi înalţi responsabili ai ţării.

În timp ce soţii Maduro pledează nevinovaţi, avocaţii lor solicită anularea actului de acuzare.

Un judecător în vârstă de 92 de ani

În centrul argumentaţiei lor se află faptul că administraţia americană împiedică statul venezuelean să plătească cheltuielile de apărare ale cuplului, din cauza sancţiunilor internaţionale care grevează ţara lor.

Potrivit apărării, interzicerea accesului unui acuzat la un avocat ales de el constituie o încălcare a unui drept garantat de al şaselea amendament al Constituţiei americane.

„Singura soluţie este renunţarea la urmărirea penală, deoarece acest tribunal nu poate permite continuarea acestui proces în încălcarea drepturilor lor constituţionale”, scriu avocaţii apărării.

Cel însărcinat să se pronunţe asupra acestui prim litigiu (şi, la o dată care nu a fost încă stabilită, să conducă procesul fostului şef de stat) este judecătorul Alvin Hellerstein, un veteran al justiţiei new-yorkeze în vârstă de 92 de ani.

Cu o vastă experienţă în dosare mediatizate, el se ocupă de peste zece ani de vastul caz de trafic de droguri în care este acuzat Nicolas Maduro, care a dus deja la condamnarea fostului şef al serviciilor de informaţii din Venezuela, Hugo Armando Carvajal.

De la capturarea cuplului, autorităţile venezuelene au organizat numeroase mobilizări la Caracas şi în ţară pentru a cere eliberarea lor. Au fost organizate campanii de trimitere de scrisori în atenţia lor.

După ce a condus Venezuela cu mână de fier timp de 12 ani, fostul şofer de autobuz care i-a succedat mentorului său, Hugo Chavez, a fost nevoit să cedeze locul celei care era vicepreşedinta sa, Delcy Rodriguez.

Aceasta din urmă face de atunci concesii şi gesturi de împăcare faţă de Statele Unite, în timp ce Donald Trump repetă la nesfârşit că el este cel care conduce de facto ţara de la Washington.

