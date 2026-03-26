Nicolas Maduro va apărea astăzi, din nou, în fața justiției americane

Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia
Preşedintele venezuelean destituit Nicolás Maduro, aflat într-o închisoare din Brooklyn de la capturarea sa spectaculoasă de către armata americană la începutul lunii ianuarie, se prezintă din nou în faţa justiţiei americane joi, la New York. Această rară apariţie publică a fostului om puternic de la Caracas, în vârstă de 63 de ani, va fi urmărită cu deosebită atenţie, scrie AFP.

El nu a mai luat cuvântul de la prima audiere în faţa aceluiaşi tribunal federal din districtul sudic al Manhattanului, în 5 ianuarie, în cursul căreia el şi soţia sa, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, au fost acuzaţi oficial de trafic de droguri, motivul oficial al capturării lor, notează News.ro.

Combativ, el s-a prezentat atunci ca „preşedintele în exerciţiu al Republicii Venezuela” „răpit” de Statele Unite, definindu-se de atunci ca „prizonier de război”.

De la sosirea sa pe teritoriul american, la 3 ianuarie, el şi soţia sa sunt închişi la Metropolitan Detention Center (MDC) din Brooklyn, o închisoare federală cunoscută pentru condiţiile insalubre şi gestionarea defectuoasă.

Singur în celula sa, fără acces la internet şi la ziare, cel pe care unii dintre colegii săi de detenţie îl numesc „preşedintele” citeşte Biblia, potrivit anturajului său.

„Face şi exerciţii fizice”, a afirmat de la Caracas fiul său, deputatul Nicolas Maduro Guerra, cunoscut sub numele de „Nicolasito” (micuţul Nicolas), care a dat asigurări că în faţa instanţei va apărea „un preşedinte slab şi atletic”.

Şedinţa de joi are ca scop principal soluţionarea unor chestiuni de procedură, înainte de începerea propriu-zisă a examinării pe fond.

Urmărit penal în Statele Unite pentru patru capete de acuzare, printre care narcoterorismul, fostul şef de stat este acuzat că a protejat şi a promovat un trafic de droguri de amploare, aliindu-se cu mişcări de gherilă şi carteluri criminale considerate „teroriste” de Washington.

Soţia sa se confruntă cu trei capete de acuzare, în principal pentru că a servit drept intermediar între traficanţii de droguri şi înalţi responsabili ai ţării.

În timp ce soţii Maduro pledează nevinovaţi, avocaţii lor solicită anularea actului de acuzare.

Un judecător în vârstă de 92 de ani

În centrul argumentaţiei lor se află faptul că administraţia americană împiedică statul venezuelean să plătească cheltuielile de apărare ale cuplului, din cauza sancţiunilor internaţionale care grevează ţara lor.

Potrivit apărării, interzicerea accesului unui acuzat la un avocat ales de el constituie o încălcare a unui drept garantat de al şaselea amendament al Constituţiei americane.

„Singura soluţie este renunţarea la urmărirea penală, deoarece acest tribunal nu poate permite continuarea acestui proces în încălcarea drepturilor lor constituţionale”, scriu avocaţii apărării.

Cel însărcinat să se pronunţe asupra acestui prim litigiu (şi, la o dată care nu a fost încă stabilită, să conducă procesul fostului şef de stat) este judecătorul Alvin Hellerstein, un veteran al justiţiei new-yorkeze în vârstă de 92 de ani.

Cu o vastă experienţă în dosare mediatizate, el se ocupă de peste zece ani de vastul caz de trafic de droguri în care este acuzat Nicolas Maduro, care a dus deja la condamnarea fostului şef al serviciilor de informaţii din Venezuela, Hugo Armando Carvajal.

De la capturarea cuplului, autorităţile venezuelene au organizat numeroase mobilizări la Caracas şi în ţară pentru a cere eliberarea lor. Au fost organizate campanii de trimitere de scrisori în atenţia lor.

După ce a condus Venezuela cu mână de fier timp de 12 ani, fostul şofer de autobuz care i-a succedat mentorului său, Hugo Chavez, a fost nevoit să cedeze locul celei care era vicepreşedinta sa, Delcy Rodriguez.

Aceasta din urmă face de atunci concesii şi gesturi de împăcare faţă de Statele Unite, în timp ce Donald Trump repetă la nesfârşit că el este cel care conduce de facto ţara de la Washington.

Editor : B.E.

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni in ploaie mergând pe strada
2
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Aur
3
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
Petrolier
4
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Te-ar putea interesa și:
Gustavo González López
De ce îl preferă Donald Trump pe „torționarul-șef” al lui Maduro la conducerea armatei venezuelene. „Reprezintă continuarea dictaturii”
Accident avion
O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York. Imagini CCTV ale impactului
Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026
Nicolas Maduro face sport zilnic și „se simte foarte bine” în închisoare, spune fiul său. El se află în detenție în SUA de trei luni
LaGuardia Crash
Accident grav pe pista aeroportului LaGuardia din New York: doi morți și doi răniți după ce un avion a lovit un vehicul
Sebastian Marset, marele baron al drogurilor din America de Sud care s-a ascuns de autorități jucând fotbal pentru mai multe echipe profesioniste
Cum a fost prins „Regele Sudului”, marele baron al drogurilor care s-a ascuns de poliție jucând în echipe de fotbal din America Latină
Recomandările redacţiei
arbori taiati dintr-o padure
Pădurile din jurul orașelor, puse în pericol pentru că statul își...
drona sahed reuters
Noi atacuri ale rușilor în Ucraina, la graniţa cu România. Dronă...
Iranian Parliament Shows Support For The IRGC
Ascensiunea lui Mohammad Ghalibaf, fostul comandant devenit...
Reducere de 10% la plata impozitelor locale. Foto Getty Images
Modalități rapide prin care contribuabilii pot plăti taxele și...
