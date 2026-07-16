Diana Șoșoacă și fostul ei soț au fost trimiși în judecată în dosarul sechestrării jurnaliștilor italieni. Acuzațiile procurorilor

Diana Șoșoacă și fostul ei soț, Silvestru Șoșoacă, au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului General în dosarul în care au fost acuzați de lipsire de libertate în mod ilegal, referitor la incidentul cu jurnaliștii italieni din anul 2021.

Procurorii îi acuză, practic, de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal. Silvestru Șoșoacă este acuzat și de lovire sau alte violențe.

Dosarul va fi judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Este vorba de incidentul care a avut loc în decembrie 2021, când jurnaliștii italieni de la Rai Uno au acuzat că au fost sechestrați după un interviu cu Diana Șoșoacă, care la acea dată era senatoare.

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Potrivit Codului penal, infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal se poate pedepsi cu închisoarea de la unu la șapte ani.

Ce acuzații au reținut procurorii

„În data de 10 decembrie 2021, cei doi inculpați au lipsit de libertate patru persoane (trei persoane vătămate și un martor), care fuseseră invitate în incinta cabinetului de avocat din București al inculpatei în vederea realizării unui interviu”, potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Procurorii mai arată că Silvestru Șoșoacă „a exercitat acte de violență asupra uneia dintre persoanele vătămate, lovind-o cu pumnii în zona umărului și peste braț și smulgându-i masca sanitară de pe față”.

Potrivit Parchetului General, sechestrarea a venit pe fondul nemulțumirii Dianei Șoșoacă legate de întrebările adresate de jurnalista Rai Uno și „nicidecum de comiterea unor infracțiuni de către persoanele vătămate”.

Parchetul General subliniază că deputații și senatorii (Diana Șoșoacă fiind senatoare la acel moment) „pot fi urmăriți și trimiși în judecată pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului”.

Reamintim că Diana Șoșoacă mai este urmărită penal într-un alt dosar care vizează infracțiuni de propagandă legionară. Parlamentul European i-a ridicat imunitatea la finalul anului 2025.

Editor : M.G.