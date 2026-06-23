Răpirea lui Nancy Guthrie, mama unei vedete TV americane: un bilet de răscumpărare susține că femeia a murit

Un mesaj de răscumpărare trimis la câteva zile după ce mama în vârstă de 84 de ani a prezentatoarei TV americane Savannah Guthrie a fost răpită din propria locuință susținea că aceasta a murit, potrivit anchetatorilor, transmite BBC News. Mesajul era unul dintre cele două adresate familiei lui Nancy Guthrie și trimise presei în zilele care au urmat răpirii care a avut loc în ianuarie.

Primul mesaj cerea milioane de dolari în bitcoin pentru eliberarea lui Nancy Guthrie, dar al doilea afirma că doua afirma că bătrâna a murit, potrivit surselor citate de presa americană.

Biletul de la posibilii răpitori ar preciza că aceștia nu au intenționat ca femeia să moară și includea scuze adresate familiei. Departamentul șerifului din Pima a refuzat să comenteze conținutul biletelor, dar a declarat că ancheta „rămâne activă și în curs de desfășurare”.

Marți dimineață, în timpul primei sale apariții în emisiunea „Today” de la NBC de la apariția veștii despre al doilea mesaj de răscumpărare, Savannah Guthrie a vorbit despre această știre în timp ce lacrimile îi curgeau pe față.

Prezentatoarea de televiziune a implorat din nou persoanele care dețin informații să se prezinte: „Cineva știe ceva”, a spus ea. „Suntem în agonie.”

„Astăzi este o știre nouă care vă atrage atenția, dar aceasta este viața pe care o trăim în fiecare zi”, a adăugat Guthrie.

Când a fost întrebat marți de jurnaliști despre acest caz, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că speră ca femeia să fie găsită și că familia Guthrie „a trecut prin iad”.

FBI-ul și autoritățile din districtul Pima au petrecut luni de zile investigând răpirea misterioasă a lui Nancy Guthrie de la domiciliul său din apropierea orașului Tucson, Arizona.

„Departamentul șerifului din Pima continuă să colaboreze strâns cu FBI-ul, în timp ce anchetatorii urmăresc piste, analizează informații și investighează circumstanțele acestui caz”, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului șerifului.

FBI-ul a refuzat să comenteze conținutul biletelor de răscumpărare sau dacă anchetatorii au găsit vreo dovadă că Guthrie ar fi decedat.

Presa americană a relatat luni că forțele de ordine au solicitat presei să amâne publicarea detaliilor din bilete pe durata anchetei privind dispariția lui Guthrie.

„CBS News era la curent cu existența acelei a doua note și cunoștea conținutul acesteia, dar exista o îngrijorare reală că s-ar putea compromite o anchetă care se afla într-o etapă foarte delicată”, a declarat marți jurnalista CBS News, Anna Schecter.

Schecter a menționat îngrijorarea că publicarea informațiilor ar putea încetini ritmul cu care publicul contribuia la anchetă – verificând înregistrările camerelor de supraveghere sau căutând orice element suspect în cartierele lor.

„Acesta a fost, de fapt, motivul pentru care noi, jurnaliștii care urmăream îndeaproape acest caz, nu am relatat acest lucru la momentul respectiv”, a spus ea.

Nancy Guthrie a dispărut după ce a fost lăsată acasă de către rude pe 31 ianuarie. Îngrijorarea a crescut când, a doua zi dimineață, ea nu s-a dus la casa unei prietene pentru a urmări o slujbă religioasă virtuală de duminică.

O primă cerere de răscumpărare a fost trimisă a doua zi după dispariția ei, solicitând milioane în bitcoin pentru eliberarea ei.

Aceasta conținea detalii specifice despre casa ei, precum și despre dormitorul ei și împrejurimile casei, au declarat anchetatorii pentru CBS.

Mesajul îi era adresat lui Savannah Guthrie. A fost trimis mai multor instituții media, inclusiv unui post de televiziune local care, potrivit relatărilor, a respectat solicitarea poliției de a nu dezvălui conținutul acestuia

Abia acum s-a aflat că un al doilea mesaj – trimis pe 6 februarie – folosea un limbaj similar cu cel din prima, dar nu includea nicio cerere, ci prezenta scuze pentru moartea ei și preciza că aceasta a fost accidentală.

După cele două mesaje, Savannah Guthrie și frații ei au publicat un videoclip adresat răpitorilor.

„Am primit mesajul vostru și înțelegem”, a spus prezentatoarea NBC. „Vă implorăm acum să ne înapoiați mama.” Ea a spus că familia „ar plăti”.

Autoritățile și familia Guthrie au emis în repetate rânduri avertismente publice potrivit cărora victima în vârstă se afla într-o stare precară de sănătate și nu dispunea de medicamentele esențiale.

Pe măsură ce căutările continuau, autoritățile au difuzat imagini cu o persoană mascată care a fost surprinsă de camerele de supraveghere în fața casei sale.

Familia Guthrie oferise o recompensă de 1 milion de dolari, pe lângă cei 100.000 de dolari promisi de FBI, pentru informații care să ducă la găsirea lui Nancy Guthrie.

Pe 24 februarie, Savannah Guthrie a declarat că vor continua să spere, chiar dacă „știu că s-ar putea să o fi pierdut, s-ar putea să nu mai fie printre noi”.

Într-un interviu acordat în martie postului NBC, Guthrie a declarat că au fost trimise mai multe scrisori de răscumpărare și că ea credea că unele dintre ele erau false. De asemenea, ea a declarat postului de televiziune că familia ei considera că primele două scrisori erau autentice.

Guthrie s-a retras din emisiunea „Today” a postului NBC pentru mai mult de două luni, pe durata anchetei. Ea s-a întors la emisiune la începutul lunii aprilie, în timp ce căutările continuau.

Editor : B.E.