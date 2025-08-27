Live TV

DIICOT a extins urmărirea penală în dosarul Nordis. Prejudiciul a crescut cu 28 de milioane de euro (Surse)

Data actualizării: Data publicării:
Nordis
Foto Nordis Facebook

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, potrivit unor surse Digi24.ro. Prejudiciul din dosar a crescut cu 28 de milioane de euro, iar anchetatorii au dispus din nou sechestru asupra bunurilor grupului, au mai precizat sursele judiciare.

Procurorii DIICOT au luat în calcul, pentru extinderea urmăririi penale, 231 de noi plângeri penale. Prejudiciul inițial din acest dosar a fost stabilit la 195 de milioane de euro. 

La finalul săptămânii trecute, DIICOT comunica oficial că în dosarul Nordis, în ultimele luni, au fost audiate peste 2.000 de persoane, dintre care peste 600 de persoane vătămate.

În același timp, dosarul, care are peste 400 de volume, are ca probe „zeci de mii de înscrisuri” și date de pe 230 de dispozitive electronice, după cum au mai transmis reprezentanții parchetului.

Tot pe parcursul săptămânii trecute, patronului grupului de firme Nordis, Vladimir Ciorbă, a scăpat definitiv de controlul judiciar instituit în dosar, ca urmare a unei decizii a Curții de Apel București.

În același proces a fost decisă ridicarea sechestrului instituit asupra proprietăților imobiliare din patrimoniul Nordis.

Într-un punct de vedere oferit la începutul săptămânii de către Emanuel Poștoacă, administratorul special al companiei, acesta a amintit că DIICOT a impus sechestre asupra unor active imobiliare ale Nordis în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Acesta mai sublinia că ridicarea sechestrelor ar fi permis companiei să finalizeze blocurile și să încheie contractele de vânzare-cumpărare cu persoanele care au încheiat ante-contracte, victime în dosarul DIICOT.

„Acuzația penală nu trebuie să împiedice activitățile curente pentru că insolvența permite, într-un cadru absolut reglementat și absolut sigur, să se poată finaliza construcțiile imobiliare începute și aflate într-un stadiu avansat de finalizare, astfel încât să poată semna toate contractele de vânzare, care în prezent sunt doar ante-contracte”, se mai arăta în punctul de vedere oferit de administratorul special Nordis.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Avion Iak-52
3
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
FOTO Lamine Yamal a confirmat relația și i-a făcut iubitei sale un cadou spectaculos, de câteva sute de mii de euro
Digi Sport
FOTO Lamine Yamal a confirmat relația și i-a făcut iubitei sale un cadou spectaculos, de câteva sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere...
profimedia-1031744583
Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de independență. Emmanuel...
guvern 2
Reformele din Pachetul II vor fi adoptate separat. Executivul ar...
blojan moody
Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanți ai Moody’s: România traversează...
Ultimele știri
Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan va fi închisă vineri câteva ore
Imagini spectaculoase deasupra Capitalei. Au început antrenamentele pentru cel mai mare show aviatic din România
Ungaria atacă la CJUE folosirea în favoarea Ucrainei a veniturilor produse de activele ruseşti îngheţate de UE
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Stelian Ion se pregătește să susțină o declarație de presă.
Controversa stârnită de fostul ministru Stelian Ion: Ancheta Nordis stagnează de aproape jumătate de an. Replica DIICOT
Screenshot 2025-06-17 105944
Polițist de penitenciar arestat pentru că dădea traficanților de droguri informații din dosare DIICOT
jair bolsonaro in timpul unui eveniment
Bolsonaro a vrut să ceară azil politic în Argentina, pentru a evita urmărirea penală
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă
Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, a scăpat definitiv de controlul judiciar
N17 PERCHEZITII CLANUL PIAN DESCINDERI MASCATI VO 300725_00807
Zeci de rețineri în cazul perchezițiilor la clanurile Pian și Purcel: ce acuzații le aduc procurorii și ce au găsit polițiștii
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Fanatik.ro
”AUR nu face opoziție, doar se bucură de subvenții de la stat”. George Simion, atacat dur de un fost aliat: e...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Louis Munteanu, transfer la FCSB?! Gigi Becali, pregătit să pună pe masă o ofertă uluitoare: „Toți banii pe...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Gigi Becali s-a hotărât: pune pe masă pentru Louis Munteanu o sumă fără precedent în istoria SuperLigii
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Donatella Versace, transformare spectaculoasă la 70 de ani. Noul ei look a uimit internetul