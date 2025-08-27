DIICOT a extins urmărirea penală în dosarul Nordis. Prejudiciul a crescut cu 28 de milioane de euro (Surse)

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, potrivit unor surse Digi24.ro. Prejudiciul din dosar a crescut cu 28 de milioane de euro, iar anchetatorii au dispus din nou sechestru asupra bunurilor grupului, au mai precizat sursele judiciare.

Procurorii DIICOT au luat în calcul, pentru extinderea urmăririi penale, 231 de noi plângeri penale. Prejudiciul inițial din acest dosar a fost stabilit la 195 de milioane de euro.

La finalul săptămânii trecute, DIICOT comunica oficial că în dosarul Nordis, în ultimele luni, au fost audiate peste 2.000 de persoane, dintre care peste 600 de persoane vătămate.

În același timp, dosarul, care are peste 400 de volume, are ca probe „zeci de mii de înscrisuri” și date de pe 230 de dispozitive electronice, după cum au mai transmis reprezentanții parchetului.

Tot pe parcursul săptămânii trecute, patronului grupului de firme Nordis, Vladimir Ciorbă, a scăpat definitiv de controlul judiciar instituit în dosar, ca urmare a unei decizii a Curții de Apel București.

În același proces a fost decisă ridicarea sechestrului instituit asupra proprietăților imobiliare din patrimoniul Nordis.

Într-un punct de vedere oferit la începutul săptămânii de către Emanuel Poștoacă, administratorul special al companiei, acesta a amintit că DIICOT a impus sechestre asupra unor active imobiliare ale Nordis în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Acesta mai sublinia că ridicarea sechestrelor ar fi permis companiei să finalizeze blocurile și să încheie contractele de vânzare-cumpărare cu persoanele care au încheiat ante-contracte, victime în dosarul DIICOT.

„Acuzația penală nu trebuie să împiedice activitățile curente pentru că insolvența permite, într-un cadru absolut reglementat și absolut sigur, să se poată finaliza construcțiile imobiliare începute și aflate într-un stadiu avansat de finalizare, astfel încât să poată semna toate contractele de vânzare, care în prezent sunt doar ante-contracte”, se mai arăta în punctul de vedere oferit de administratorul special Nordis.

Editor : M.G.