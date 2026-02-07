Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată în dosarul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama, informează Digi24. Ea fusese reținută vineri sub acuzația de complicitate la omor calificat.

Judecătorii Tribunalului Sibiu au decis arestarea femeii de 40 de ani după o ședință care adurat trei ore, mai precizeză Digi24.

Femeia este acuzată de complicitate la omor calificat.

Din probele strânse până acum de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, aceasta i-ar fi spus fiicei femeii moarte, pas cu pas, cum să o ucidă și, de asemenea, cum să nu fie prinsă.

Procurorii spun că ar fi învățat-o să distrugă, spre exemplu, cu o bormașină, sistemul de stocare al imaginilor de pe camerele de supraveghere, astfel încât să-și ascundă urmele și, de asemenea, i-ar fi oferit sprijin moral și înainte de crimă, dar și imediat după.

”Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că, la săvârşirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi şi informaţii menite să asigure derularea omorului în bune condiţii şi să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreţinerea hotărârii autoarei de a săvârşi fapta. Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat”, a arătat un reprezentant al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

