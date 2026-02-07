Live TV

Cercetătorii au descoperit principalele două obiceiuri care sunt asociate cu majoritatea cancerelor ce pot fi prevenite

Data publicării:
brahiterapie_sanador_cancer
Din articol
Fumatul şi alcoolul, principalii factori asociaţi cu apariţia cancerului

O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite, fiind asociate cu factori modificabili, potrivit unei analize de amploare, care arată că schimbările de comportament, intervenţiile medicale şi reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an, la nivel mondial.

Potrivit unei analize realizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), peste o treime dintre cazurile de cancer diagnosticate la nivel mondial sunt asociate cu factori de risc prevenibili.

Datele arată că, în 2022, au fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer, iar aproximativ 38% dintre acestea au fost legate de 30 de factori de risc care pot fi modificaţi.

Cele mai frecvente tipuri de cancer din această categorie au fost cancerul pulmonar, gastric şi de col uterin, care au reprezentat aproape jumătate din totalul cazurilor prevenibile.

Analiza indică faptul că milioane de cazuri fatale ar putea fi evitate prin intervenţii medicale adecvate, schimbări de comportament, reducerea riscurilor profesionale sau limitarea expunerii la poluanţi din mediu.

Fumatul şi alcoolul, principalii factori asociaţi cu apariţia cancerului

Principalul factor asociat cu apariţia cancerului este fumatul. În 2022, fumatul a fost asociat cu aproximativ 15% din toate cazurile noi de cancer. Impactul a fost mai pronunţat în rândul bărbaţilor, unde fumatul a contribuit la 23% dintre noile diagnostice de cancer la nivel mondial.

Pe lângă fumat, poluarea aerului a fost identificată ca un factor important, cu variaţii semnificative între regiuni. În Asia de Est, aproximativ 15% dintre cazurile de cancer pulmonar la femei au fost asociate cu poluarea aerului. În Africa de Nord şi Asia de Vest, circa 20% dintre cazurile de cancer pulmonar la bărbaţi au fost atribuite aceluiaşi factor.

Al doilea factor prevenibil ca importanţă a fost consumul de alcool, care a fost asociat cu 3,2% dintre cazurile noi de cancer, ceea ce înseamnă aproximativ 700.000 de îmbolnăviri într-un singur an.

Analiza a mai inclus şi alţi factori precum indicele de masă corporală (IMC) crescut, activitatea fizică insuficientă, folosirea produselor din tutun care nu se fumează, precum tutunul de mestecat, şi consumul de nuci de areca (nucă de betel, un stimulent tradiţional folosit în Asia), alăptarea insuficientă sau întreruptă prea devreme, expunerea la radiaţii ultraviolete (UV), agenţi infecţioşi şi expunerea la peste zece tipuri diferite de factori de risc la locul de muncă.

Infecţiile au fost asociate cu aproximativ 10% dintre cazurile noi de cancer. La femei, cea mai mare pondere a cancerelor prevenibile a fost legată de infecţia cu tulpini oncogene ale virusului papiloma uman (HPV), responsabil de apariţia cancerului de col uterin. Deşi există un vaccin care previne multe dintre bolile asociate acestui virus, acoperirea vaccinală rămâne scăzută în numeroase regiuni ale lumii.

Cancerul gastric a fost mai frecvent la bărbaţi şi a fost asociat în special cu fumatul şi cu infecţiile favorizate de condiţiile aglomerate de locuit, igienă deficitară şi acces limitat la apă potabilă.

Autorii analizei subliniază că evaluarea diferenţelor între ţări şi grupuri de populaţie poate oferi informaţii mai precise pentru guverne şi populaţie, cu scopul de a preveni apariţia multor cazuri de cancer înainte de debutul bolii.

Studiul realizat de OMS a fost publicat săptămâna aceasta în revista Nature Medicine.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Avion Antonov An-28
4
Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
5
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Digi Sport
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kate Middleton
„Să știți că nu sunteți singuri”. Kate, prințesa de Wales, a transmis un mesaj emoționant pentru bolnavii de cancer și familiile lor
COS_sanador
Cum trebuie îngrijiți pacienții cu cancer
Vaccin
Vaccinuri personalizate cu ARN mesager pentru tratarea cancerelor cerebrale la copii: S-a lansat primul studiu clinic din lume
Breast cancer diagnosis, conceptual image
OCDE avertizează: numărul cazurilor de cancer este în creștere în UE. Cifrele care-i îngrijorează pe medici
Bowel Polyps And Colon Cancer Disease
Cel mai periculos tip de cancer pentru oamenii sub 50 de ani s-a schimbat în ultimul deceniu, iar experții sunt uimiți
Recomandările redacţiei
explozie chitila 3
„Ușa vecinului era la mine, crăpată și ruptă în două”. Mărturiile...
ciprian ciucu daniel baluta
Scandal pe bugetul Capitalei. Ciucu îl acuză de „parșivenie” pe...
perchezitii
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost...
general rus Vladimir Alekseiev
Prima reacție a Ucrainei după tentativa de asasinare a adjunctului...
Ultimele știri
Primele informații despre starea de sănătate a lui Vladimir Alekseiev, generalul rus împușcat la Moscova
„Am primit o invitaţie”. Viktor Orban anunţă când va fi inaugurat „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump
Un bărbat din Alba Iulia care a stat 26 de ani în închisoare a murit cu câteva luni înainte să fie eliberat. De ce a fost închis
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o...
Fanatik.ro
„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Orașul din România unde oamenii se revoltă din cauza stadionului de 15 milioane de euro: „Să mutați groapa de...
Adevărul
Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Kristen Stewart, despre prințesa Diana, la cinci ani de la rolul din „Spencer”. „Pot plânge oricând mă...
Adevarul
Întâmplările stranii de la originea stațiunii Semenic, perla Banatului Montan: „Oferă mai mult decât Davosul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 1.950 lei în 2026. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jennifer Lawrence susține că a pierdut un rol într-un celebru film regizat de Tarantino, pe motiv că nu era...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă