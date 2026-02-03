DGASC Sibiu face verificări la familia celor doi copii morți într-un pârâu din Chirpăr. Tot în aceeași familie, au mai murit doi frați

Reprezentanţii Protecţiei Copilului Sibiu fac verificări la familia din localitatea Chirpăr ai cărei copii au decedat luni, înecaţi în pârâul din comună, după ce, anterior, au mai decedat doi fraţi în urma complicaţiilor la o pneumonie, informează un comunicat de presă al instituţiei.

Cei doi părinţi mai au un copil care a rămas deocamdată în grija lor.

"În ceea ce priveşte copilul rămas în familie, precizăm că legislaţia în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecţie specială. În contextul decesului a patru copii în cadrul aceleiaşi familii, situaţia este tratată de DGASPC Sibiu ca o posibilă situaţie de risc, fapt care impune desfăşurarea unei verificări şi evaluări complexe, conform prevederilor legale, fără ca acest fapt să conducă automat la instituirea unei măsuri de protecţie specială care să conducă la separarea copilului de familie", se precizează în comunicatul de presă.

Părinţii şi copilul vor beneficia de servicii de consiliere psihologică, măsură de suport şi prevenţie, gratuit în cadrul Centrului de zi de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii "Iasmina", serviciu social aflat în subordinea DGASPC Sibiu.

Doi fraţi, o fetiţă de şase ani şi un băiat de opt ani, au decedat luni, după ce au căzut în apa pârâului din comuna Chirpăr.

