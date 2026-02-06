Live TV

Fratele celor doi copii care s-au înecat într-un pârâu din Chirpăr, Sibiu, a fost dat în plasament în regim de urgenţă

Fratele celor doi copii care s-au înecat într-un pârâu, în localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu, a fost dat în plasament în regim de urgenţă, în urma unei decizii a instanţei, la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). El rămăsese singurul copil al familiei, întrucât alţi doi au murit anterior.

”DGASPC Sibiu informează că, în baza unei decizii a instanţei, la propunerea specialiştilor instituţiei noastre, s-a dispus măsură plasamentului în regim de urgenţă, pentru copilul rămas în familie, acesta a fost preluat şi se află în siguranţă”, au transmis, vineri, reprezentanţii Direcţiei, referitor la cazul din comuna Chirpăr.

Potrivit sursei citate, măsura a fost luată după ce s-au constatat ”elemente care indicau existenţa unei situaţii de risc, fiind necesară intervenţia imediată pentru protejarea integrităţii fizice şi emotionale a copilului”.

”Minorul va beneficia de toate serviciile necesare: medicale, psihologice, educaţionale, sociale în vederea oferirii unui mediu securizant şi favorabil dezvoltării sale armonioase”, a adăugat DGASPC Sibiu.

O fetiţă de 6 ani şi fratele său în vârstă de 9 ani au murit, în 2 februarie, după ce au căzut într-un pârâu din localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu. Deşi echipajele medicale au încercat să o resusciteze pe fetiţă, manevrele nu au dat rezultate, iar aceasta a fost declarată decedată. Trupul neînsufleţit al fratelui său a fost găsit şi scos din apă mai târziu.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu a făcut verificări şi evaluări complexe la familia copiilor, precizând că aceasta nu s-a aflat în evidenţele instituţiei. DGASPC adăuga că, în contextul decesului a patru copii în cadrul aceleiaşi familii, instituţia tratează situaţia ”ca o posibilă situaţie de risc”.

Situaţia familiei minorilor nu s-a aflat în evidenţele DGASPC Sibiu, neexistând sesizări care să fi impus intervenţia instituţiei până la acest tragic eveniment. În ceea ce priveşte copilul rămas în familie, precizăm că legislaţia în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecţie specială”, afirmau reprezentanţii DGASPC Sibiu într-o informare de presă.

Potrivit sursei citate, în contextul ”decesului a patru copii în cadrul aceleiaşi familii”, situaţia este tratată de DGASPC Sibiu ”ca o posibilă situaţie de risc, fapt care impune desfăşurarea unei verificări şi evaluări complexe, conform prevederilor legale, fără ca acest fapt să conducă automat la instituirea unei măsuri de protecţie specială care să conducă la separarea copilului de familie”.

”În urma evaluării situaţiei şi în măsura în care ce va putea concluziona că există o situaţie de risc iminent pentru copil în familie vor fi efectuate demersuri, în procedură de urgenţă, pentru instituirea pe cale judiciară a măsurii de protecţie specială. În prezent aceste activităţi de verificare au fost deja iniţiate, urmând ca după finalizarea lor să se poată concluziona şi acţiona potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei copilului”, preciza sursa citată.

