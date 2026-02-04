Live TV

Medic chirurg, cercetat pentru luare de mită. A fost prins în flagrant când primea bani pentru a opera o femeie

chirgi in sala de operatii
Un medic chirurg din Sibiu este cercatat pentru luare de mită. El a fost prins în flagrant când primea 1.000 de lei pentru a opera o femeie.

„La data de 03.02.2026, lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Sibiu s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, ca urmare a unui denunţ făcut prin apel la Call Center Anticorupţie. În fapt, o persoană de sex masculin a denunţat faptul că un medic, angajat în cadrul unui spital public din municipiul Sibiu la care s-a deplasat mama sa în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale, i-a solicitat aceteia suma de 1000 lei, cu titlu de mită, pentru pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, în concret, efectuarea acestei intervenţii chirurgicale”, a transmis, miercuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Sursa citată de News.ro a precizat că, miercuri, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, alături de organele de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au intervenit şi au constatat în flagrant fapta de luare de mită.

Anchetatorii au încheiat un proces verbal şi au ridicat suma de 1.000 de lei primită cu titlu de mită de către funcţionarul public.

„Prin ordonanţa din data de 04.02.2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale împotriva medicului, acesta dobândind calitatea de suspect, urmând ca în următoarea perioadă să se aprecieze asupra oportunităţii luării unor măsuri preventive”, a mai transmis sursa citată.

