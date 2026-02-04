Live TV

Un tânăr de 18 ani a ucis o femeie de 81 de ani, chiar în locuinţa sa, din cauza unor bancnote euro false

Data publicării:
ancheta politie crima
Foto cu caracter ilustrativ: captură Digi24

O femeie din judeţul Olt a fost omorâtă de un tânăr de 18 ani, chiar în locuinţa sa, după ce a fost lovită cu un lemn de foc în cap. Agresorul a recunoscut comiterea faptei în faţa anchetatorilor şi a mărturisit că se temea că victima va sesiza Poliţia pentru că îi dăduse mai multe bancnote euro false în schimbul unei sume de bani.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt au anunţat, miercuri, că procurorii au primit o sesizare prin 112 cu privire la faptul că o femeie a fost găsită moartă în propria locuinţă, din comuna Băbiciu.

”În urma investigaţiilor efectuate a fost identificat autorul infraţiunii, în persoana inculpatului G. C. C., şi s-a stabilit că, în după-amiaza zilei de 02.02.2026, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se afla în locuinţa numitei T. A., în vârstă de 81 ani, a lovit-o cu un obiect dur (bucată lemn de foc) de mai multe ori la nivelul capului, producându-i multiple leziuni care au condus în mod nemijlocit la decesul acesteia, conform constatărilor preliminare emise de S.J.M.L. Olt la data de 03.02.2026”, au afirmat procurorii, citați de News.ro.

Ei au precizat că agresorul, în vârstă de 18 ani, cu antecedente penale, a recunoscut comiterea faptei.

”A precizat că a comis fapta pe fondul unei stări de nervozitate determinate de conflictul spontan dintre cei doi, motivând că a recurs la acest gest întrucât i-a fost teamă că victima va anunţa organele de poliţie în legătură cu mai multe bancnote în monedă euro false pe care inculpatul i le-a dat victimei în schimbul unei sume de bani în bancnote monedă lei”, a precizat sursa citată.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunii de omor. El urmează să fie prezentat Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
1
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
baza militara rusa
4
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
profimedia-0547817867
5
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Digi Sport
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
crima
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost găsit mort în propriul apartament, înjunghiat de peste 200 de ori
criminala
Sentință definitivă în cazul mamei din Galați care și-a torturat și ucis fetița. Unchiul și mătușa copilei vor sta și ei după gratii
mario berinde
Reacția lui Nicușor Dan în cazul crimei din Cenei, comisă de adolescenți: „Sunt două probleme care atacă tinerii de această vârstă”
radu marinescu justitie
Marinescu vrea o strategie naţională pentru a combate infracţionalitatea în rândul minorilor. „Cea mai importantă e prevenţia”
Cadavrul de pe Via Nerino. Foto captură video
Moarte suspectă a unui om de afaceri român la Milano. Procuratura investighează cazul ca omor, iar ancheta aduce detalii tulburătoare
Recomandările redacţiei
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
„Presiunea pe datoria publică se menține”: Avertismentul...
donald trump
Raport devastator despre democrație în America lui Trump: „O...
Comisia Europeană
Bruxelles neagă acuzațiile SUA privind influențarea scrutinului din...
Avion al TAROM. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: TAROM
Zboruri interne mai ieftine la TAROM, cu opțiuni flexibile pentru...
Ultimele știri
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
PMB susține că bucureștenii fără apă caldă și căldură nu plătesc agentul termic la preț întreg. Cum e calculată factura la întreținere
CCR a amânat pronunțarea pe sesizarea lui Nicușor Dan la „Legea Novak”, criticată de cluburile de fotbal din SuperLiga României
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Spioanele lui Putin împânzesc lumea. Cum folosește Kremlinul rusoaicele ca armă secretă împotriva Occidentului
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000 de mici dacă ajung în finală”...
Adevărul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Verdictul crunt al medicilor a venit ca o lovitură de ciocan, dar nimeni nu anticipa decizia legendarei...
Pro FM
Bianca Censori ar fi încercat de mai multe ori să iasă din căsnicia "nefericită" cu Kanye West înainte ca el...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Nereguli la Casa de Pensii găsite de Avocatul Poporului. Cum pierd pensionarii mii de lei? „Nu e caz singular”
Digi FM
Tal Berkovich era prietenă bună cu o româncă celebră: "Mi-e atât de dor de surioara mea mai mică"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Motivul pentru care Ethan Hawke a fost „furios” pe Tom Cruise: „Ceea ce a făcut el a schimbat complet...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”