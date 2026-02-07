Prima reacție a Ucrainei după tentativa de asasinare a adjunctului spionajului militar rus

Ucraina neagă orice implicare în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului serviciului de informații militare al Rusiei (GRU), generalul Vladimir Alekseiev. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat că Ucraina nu are nicio legătură cu atentatul.

Vladimir Alekseiev a fost transportat la spital vineri, după ce a fost împușcat de mai multe ori într-o clădire rezidențială din nord-vestul Moscovei. Agresorul necunoscut a fugit de la fața locului.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că a orchestrat tentativa de asasinat, afirmând fără dovezi că scopul operațiunii era sabotarea negocierilor de pace în curs.

Într-o declarație pentru agenția de știri Reuters, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a afirmat însă că Ucraina nu are nicio legătură cu acest atentat.

„Nu știm ce s-a întâmplat cu acel general, poate a fost vorba de o luptă internă între ruși”, a declarat Sibiha pentru Reuters, potrivit TVP World.

Generalul Alekseiev, operat de urgență

Ziarele și site-urile rusești au relatat, citând martori, că Alekseiev ar fi fost împușcat în spate cu mai multe focuri de armă vineri, la ora 7 dimineața, ora locală, în timp ce părăsea un apartament dintr-un bloc din Moscova.

Adjunctul șefului GRU a suferit răni grave, dar Kremlinul a declarat că speră ca acesta să supraviețuiască și să se recupereze.

Ziarul rus Kommersant a relatat sâmbătă că Alekseiev a fost operat cu succes și și-a recăpătat cunoștința, dar rămâne sub supraveghere medicală, mai scrie TVP World.

Ziarul a mai precizat că doi suspecți „vor fi interogați în curând”, citând o sursă apropiată anchetei. Nici ziarul, nici Kremlinul nu au confirmat dacă suspecții au fost reținuți.

În calitate de numărul doi în GRU-ul rus, Alekseiev a fost implicat în mai multe evenimente care au atras atenția internațională.

De la începutul războiului în 2022, serviciile secrete militare ucrainene și-au asumat responsabilitatea pentru asasinarea mai multor ofițeri ruși de rang înalt, dintre care unii figurau pe o listă publică a dușmanilor Ucrainei.

