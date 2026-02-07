Live TV

Un bărbat din Alba Iulia care a stat 26 de ani în închisoare a murit cu câteva luni înainte să fie eliberat. De ce a fost închis

Un deţinut condamnat la 30 de ani de închisoare a murit în spital. El ceruse de 19 ori liberarea condiţionată şi executase peste 26 de ani din sentinţă.

Aurel Oltean, unul dintre criminalii notorii în judeţul Alba Iulia, la 28 de ani şi 6 de detenţie pentru omor deosebit de grav, a murit cu câteva luni de a fi liberat la termen, în mai 2026, potrivit Ziarul Unirea, citat de News.ro.

Aurel Oltean a fost deferit justiţiei şi găsit vinovat pentru uciderea omului de afaceri Teofil Ţir, pe care în aprilie 1999 l-a ucis cu 4 focuri de armă, alte 5 ratând victima. Scopul omorului a fost jaful.

În condiţiile în care afaceristul administra piaţa principală din judeţul Alba Iulia, iar seara ducea încasările cash acasă în plase, criminalul l-a urmărit până în scara blocului unde locuia Teofil Ţir şi a tras spre acesta 9 focuri de armă, dintre care 4 l-au ucis pe loc pe bărbatul de 44 de ani.

Criminalul a plecat cu banii, iar când a fost găsit avea asupra lui echivalentul a 11537 lei noi, pe care voia să-i îngroape într-o pădure, scrie ziarul Unirea.

Potrivit sursei citate, Aurel Oltean executase 26 de ani şi 5 luni de închisoare şi urma să fie eliberat la termen anul acesta, în mai, după ce de 19 ori ceruse fără succes liberarea condiţionată.

El a murit din cauza unor probleme cardiace.

