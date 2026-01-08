Live TV

Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Sentința e definitivă

Data actualizării: Data publicării:
Daniel Chițoiu
Fostul ministru Daniel Chițoiu. Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Fostul ministru de Finanțe, Daniel Chițoiu, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare după ce a provocat un accident în urma căruia au murit doi oameni. Inițial, acesta fusese condamnat la trei ani cu suspendare, dar procurorii și rudele victimelor au făcut apel. Sentința este definitivă.

Sentința a fost dată astăzi de Curtea de Apel Pitești, după ce anul trecut s-a făcut apel și s-a cerut rejudecare. Instanța a majorat pedeapsa inițială, de la 3 ani la 4 ani, și a stabilit și regimul pedepsei - executare în regim de detenție.

De asemenea, au fost stabilite și daunele morale de 400.000 lei pentru fiecare parte vătămată. Fostul ministru are acum și o serie de restricții, între care și conducerea unui autovehicul timp de 5 ani.

La finalul lunii decembrie 2019, Daniel Chițoiu a fost implicat într-un accident rutier în județul Argeș, după ce ar fi intrat cu mașina pe contrasens.

În urma accidentului au murit două persoane și o a treia victimă a fost internată la spital.

Sentința dată astăzi de Curtea de Apel Pitești este definitivă și nu mai poate fi atacată.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
România UE
1
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
maduro
2
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Berlin pană de curent
4
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Digi Sport
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Un șofer care circula cu anvelope de vară a provocat un accident cu victime, în Botoșani. A rămas fără certificatul de înmatriculare
accident ag
Accident grav în Argeș: o mașină a căzut într-o râpă. Trei oameni au fost răniți
Maduro with Is Wife Arrive at New York Heliport - NYC
În interiorul închisorii din New York unde se află Nicolas Maduro: „Judecătorii acordă pedepse reduse pe baza condițiilor de detenție”
jair bolsonaro in timpul unui eveniment
Curtea Supremă a Braziliei respinge cererea lui Bolsonaro de a merge la spital după ce s-a lovit la cap
accident arges isu
Accident grav în Argeș. Opt oameni, între care cinci copii, au ajuns la spital
Recomandările redacţiei
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor...
Donald Trump Volodimir Zelenski
Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate...
Spital Buăzu
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De...
emmanuel macron
Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și...
Ultimele știri
Senatul SUA va vota propunerea de a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acțiuni în Venezuela. Cum poate riposta președintele
62.000 de elevi au făcut cursuri online sau au avut orele suspendate din cauza vremii. La Bistriţa, şcolile rămân închise şi vineri
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval de combatere a minelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Fanatik.ro
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de...
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Tabelul pensiilor în funcţie de meserie. Câţi bani primeşti la bătrâneţe dacă ai lucrat ca agent de...
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Avocatul fiului lui Rob Reiner a renunţat la caz. Alan Jackson spune însă că Nick Reiner nu este vinovat de...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Noah Wyle, apariție rară pe covorul roșu alături de soție și de copiii lui din căsnicia anterioară, la...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...