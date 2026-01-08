Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Sentința e definitivă

Fostul ministru de Finanțe, Daniel Chițoiu, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare după ce a provocat un accident în urma căruia au murit doi oameni. Inițial, acesta fusese condamnat la trei ani cu suspendare, dar procurorii și rudele victimelor au făcut apel. Sentința este definitivă.

Sentința a fost dată astăzi de Curtea de Apel Pitești, după ce anul trecut s-a făcut apel și s-a cerut rejudecare. Instanța a majorat pedeapsa inițială, de la 3 ani la 4 ani, și a stabilit și regimul pedepsei - executare în regim de detenție.

De asemenea, au fost stabilite și daunele morale de 400.000 lei pentru fiecare parte vătămată. Fostul ministru are acum și o serie de restricții, între care și conducerea unui autovehicul timp de 5 ani.

La finalul lunii decembrie 2019, Daniel Chițoiu a fost implicat într-un accident rutier în județul Argeș, după ce ar fi intrat cu mașina pe contrasens.

În urma accidentului au murit două persoane și o a treia victimă a fost internată la spital.

Sentința dată astăzi de Curtea de Apel Pitești este definitivă și nu mai poate fi atacată.

