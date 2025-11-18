Live TV

Video Franța refuză extrădarea lui Paul al României. Decizia nu este definitivă

Data actualizării: Data publicării:
paul de romania
Foto: Profimedia Images

Judecătorii francezi au respins marți extrădarea fostului prinț Paul al României. Decizia nu este definitivă.

Curtea de Apel din Paris s-a pronunțat astăzi pentru a 3-a oară în ceea ce privește exrădarea lui Paul Lambrino în România. Și de această dată, magistrați francezi au refuzat pe motiv că s-ar încălca drepturile omului. Magistrații francezi vorbesc despre caracterul disproporționat al reemiterii mandatului de arestare în același dosar.

Această decizie nu este una definitivă, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Paris urmând să facă recurs.

Paul de România a fost reținut din nou la 7 aprilie, în baza unui nou mandat, apoi eliberat până la așteptarea deciziei în procesul de extrădare. El are o condamnare din 2020 la 3 ani și patru luni de închisoare în dosarul retrocedării legale a Fermei regale Băneasa. În acest dosar, prejudiciul era de 145 de milioane de euro.

Este a treia oară când Franța refuză extrădarea. De asemenea, Paul al României a mai fost prins o dată și în Malta, dar și magistrații de acolo au refuzat extrădatrea sa în România.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
4
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
5
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului: "El crede că e deștept, dar e idiot!"
Digi Sport
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului: "El crede că e deștept, dar e idiot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
IMG_0483-scaled
Protest al angajaților din Parlament, nemulțumiți de tăierile de...
ambulanta smurd
Se modifică modul în care interacționăm cu 112. Vom vorbi mai puțin...
Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică în...
ludovic orban
Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui...
Ultimele știri
FMI ne recomandă impozit progresiv și „noi măsuri fiscale”. Ionuț Dumitru: Cu resurse reduse, plătim salarii mai mari față de media UE
Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina
Cum apără Despescu Poliția Română în scandalul înmulțirii cazurilor de femicid în România: Vorbim de neînţelegeri în familie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
locomotiva alstom traxx
Ucraina cumpără 55 de locomotive de la Alstom. Contract de 470 milioane de euro
Radioactiv
Franța exportă uraniu către Rusia, pentru că acest lucru nu este supus sancțiunilor. „Nu este ilegal, dar este profund imoral”
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski, vizită în Franța: liderul de la Kiev se afla pentru a noua oară în vizită la Macron, de la startul războiului
Omagiu Bataclan
Cum au sporit atacurile teroriste din Paris, de acum 10 ani, puterile poliției. „Riscul: un stat tot mai autoritar”
gara Montparnasse
Alertă în gara Montparnasse din Paris: un bărbat a fost împușcat, după ce a încercat să atace polițiștii cu un cuțit
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: ”Dacă ar fi fost actor, juca...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cum află, de fapt, România cu cine joacă în play-off. Când vor fi trași la sorți tricolorii
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Ce salariu are un soldat român fără Bacalaureat, cu doi ani vechime în armată. Cât câștigă lunar în 2025
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Câți ani sănătoși trăiesc românii? Pensia vine mult mai târziu. Cât timp ducem boala pe picioare?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Haos la un liceu din Ohio. Un cerb a dat buzna prin geamul cantinei în timpul micului dejun
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu