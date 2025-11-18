Judecătorii francezi au respins marți extrădarea fostului prinț Paul al României. Decizia nu este definitivă.

Curtea de Apel din Paris s-a pronunțat astăzi pentru a 3-a oară în ceea ce privește exrădarea lui Paul Lambrino în România. Și de această dată, magistrați francezi au refuzat pe motiv că s-ar încălca drepturile omului. Magistrații francezi vorbesc despre caracterul disproporționat al reemiterii mandatului de arestare în același dosar.

Această decizie nu este una definitivă, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Paris urmând să facă recurs.

Paul de România a fost reținut din nou la 7 aprilie, în baza unui nou mandat, apoi eliberat până la așteptarea deciziei în procesul de extrădare. El are o condamnare din 2020 la 3 ani și patru luni de închisoare în dosarul retrocedării legale a Fermei regale Băneasa. În acest dosar, prejudiciul era de 145 de milioane de euro.

Este a treia oară când Franța refuză extrădarea. De asemenea, Paul al României a mai fost prins o dată și în Malta, dar și magistrații de acolo au refuzat extrădatrea sa în România.

