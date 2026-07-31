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De la 1 august, o insulă spaniolă, teritoriu cu importanță istorică, revine sub suveranitate franceză, dar nu definitiv

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imagine cu insula fazanilor
Imagine cu Insula Fazanilor. Foto: Profimedia
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Din articol
Una dintre cele mai mici insule cu statut internaţional din lume

De la 1 august, Insula Fazanilor revine oficial sub suveranitatea franceză, conform unui statut extrem de rar - şi unic în Europa - de condominiu între Franţa şi Spania, relatează Le Figaro.

Acest ritual se repetă în fiecare an, fără ca vreo ambarcaţiune să traverseze râul Bidasoa cu mare fast. Nu există niciun litigiu teritorial şi nicio renegociere diplomatică: între Hendaye şi Irun, la graniţa franco-spaniolă, Insula Fazanilor îşi schimbă administratorul la fiecare şase luni, conform unei tradiţii unice în Europa.

De peste trei secole, francezii şi spaniolii îşi transmit alternativ cheile şi suveranitatea asupra acestui minuscul teritoriu fluvial, conform unui calendar imuabil: Madridul asigură administrarea acestuia de la 1 februarie până la 31 iulie, iar Parisul preia ştafeta de la 1 august până la 31 ianuarie. Este un ritual care perpetuează moştenirea unui loc în care s-au desfăşurat, totuşi, unele dintre marile episoade ale istoriei franco-spaniole, deşi Insula Fazanilor este mai mică decât un teren de fotbal. Fără un sat, fără drumuri, fără magazine – doar păsările şi vegetaţia domnesc acolo în viaţa de zi cu zi.

Dar ea a avut o pondere importantă în istoria europeană. Acolo au fost negociate clauzele Tratatului de la Pirinei, semnat în 1659 pentru a pune capăt unui război de aproape un sfert de secol între regatele Franţei şi Spaniei, preludiu al întâlnirii dintre Ludovic al XIV-lea şi infanta Maria Tereza a Austriei, menită să consfinţească definitiv pacea între cele două puteri, notează Le Figaro, citată de News.ro.

Una dintre cele mai mici insule cu statut internaţional din lume

Trecutul diplomatic continuă să marcheze viaţa micii insuliţe. Fiecare schimbare de administraţie dă naştere unei ceremonii oficiale în cadrul căreia reprezentanţii celor două ţări procedează la predarea simbolică a responsabilităţilor.

Deşi insula poate fi observată de pe malul Joncaux, pe drumul spre Baie, ea rămâne inaccesibilă vizitatorilor. Aşadar, nu vă faceţi planuri să faceţi o escală acolo în timpul vacanţei dumneavoastră în Ţara Bascilor: insuliţa este închisă publicului. Doar reprezentanţii celor două state se deplasează acolo cu ocazia ceremoniilor oficiale. În restul timpului, teritoriul este redat faunei sălbatice, scrie Le Figaro.

Insula Fazanilor (Île des Faisans în franceză, Isla de los Faisanes în spaniolă) este situată pe râul Bidasoa, care formează o parte a frontierei dintre Franţa şi Spania. Mai exact, ea se află între Hendaye (Franţa) şi Irun (Ţara Bascilor, Spania), fiind foarte aproape de vărsarea râului în Golful Biscaya (Oceanul Atlantic). Are o suprafaţă de numai aproximativ 2.000 m² (circa 0,2 hectare), fiind una dintre cele mai mici insule cu statut internaţional din lume.

Editor : Liviu Cojan

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