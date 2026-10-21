Furnizorii de servicii electronice vor fi obligați să aibă un reprezentant legal în UE pentru solicitările din anchetele penale

Senatul a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege care obligă furnizorii de servicii electronice ce operează în Uniunea Europeană să desemneze un sediu sau un reprezentant legal în UE, pentru a facilita obținerea probelor electronice în cadrul procedurilor penale.

Proiectul, inițiat de Guvern, transpune în legislația românească Directiva (UE) 2023/1544 și stabilește reguli pentru cooperarea dintre autoritățile competente și companiile care furnizează servicii digitale. Măsurile vizează în special anchetele privind infracțiunile informatice și alte dosare penale în care sunt necesare informații în format electronic.

„Furnizorii de servicii care operează în Uniunea Europeană trebuie să desemneze un sediu sau să numească un reprezentant legal în Uniune, responsabil de primirea și executarea ordinelor emise de autoritățile competente în scopul obținerii probelor electronice. (...) Furnizorii de servicii care aleg să desemneze un sediu desemnat sau să numească un reprezentant pe teritoriul României notifică în mod corect și complet ANCOM”, se arată în actul normativ.

Prevederile se aplică furnizorilor care oferă servicii pe teritoriul României sau în alte state membre ale Uniunii Europene, cu excepția celor care își desfășoară activitatea exclusiv în România.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) va avea rolul de autoritate centrală și va asigura coordonarea și colaborarea cu instituțiile similare din celelalte state membre.

Companiile care oferă deja servicii la momentul intrării în vigoare a legii vor avea la dispoziție șase luni pentru a se conforma noilor cerințe.

„Furnizorii de servicii care oferă servicii la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligația de a desemna sedii sau de a numi reprezentanți legali în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii”, prevede proiectul.

Actul normativ urmărește să faciliteze transmiterea și executarea solicitărilor autorităților în cadrul investigațiilor penale, cu respectarea legislației privind protecția datelor și a drepturilor fundamentale.

Pentru a intra în vigoare, legea adoptată de Senat trebuie promulgată și publicată în Monitorul Oficial.

Editor : A.D.