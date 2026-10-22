Deputaţi albanezi s-au bătut joi în hemiciclu, unde opoziţia acuză Guvernul de reprimarea violentă a unor manifestanţi care-i cer demisia premierului Edi Rama, după o săptămână de tulburări la Tirana.
La un vot de pe ordinea de zi, deputaţi din opoziţie s-au adunat în faţa pupitrului preşedintelui Parlamentului şi i-au cerut să întrerupă şedinţa din cauza unor tulburări, relatează AFP preluată de News.ro.
Ei au aruncat cu apă şi cu hârtii către preşedintele Parlamentului, ceea ce a declanşat încăierări cu alţi parlamentari.
„Deputaţii opoziţiei au decis azi să fie vocea revendicărilor studenţilor”, a declarat citat într-un comunicat liderul opoziţiei, Sali Berisha, şeful Partidului Democrat.
Un deputat din cadrul Partidului Socialist al lui Edi Rama, Pirro Vengu, a acuzat opoziţia, pe reţele de socializare, de faptul că încearcă „să foloseasdcă tulburările drept o cale de revenire la putere”.
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