Live TV

Video&Foto Bătaie în Parlamentul Albaniei, pe fondul protestelor antiguvernamentale. Opoziția cere demisia premierului Edi Rama

Data publicării:
bataie parlament tirana albania
Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Deputaţi albanezi s-au bătut joi în hemiciclu, unde opoziţia acuză Guvernul de reprimarea violentă a unor manifestanţi care-i cer demisia premierului Edi Rama, după o săptămână de tulburări la Tirana.

La un vot de pe ordinea de zi, deputaţi din opoziţie s-au adunat în faţa pupitrului preşedintelui Parlamentului şi i-au cerut să întrerupă şedinţa din cauza unor tulburări, relatează AFP preluată de News.ro.

Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images
Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images
Deschide galeria foto

Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images | Poza 1 din 6
Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images
Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images | Poza 2 din 6
Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images
Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images | Poza 3 din 6
Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images
Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images | Poza 4 din 6
Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images
Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images | Poza 5 din 6
Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images
Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images | Poza 6 din 6
Îmbrânceli în Parlamentul Albaniei, la Tirana, după ce conducerea a respins cererea opoziției de a dezbate protestele studențești, aflate în a zecea zi. Parlamentarii au blocat ședința, punând scaune pe birouri. Foto: Profimedia Images
,

 

Ei au aruncat cu apă şi cu hârtii către preşedintele Parlamentului, ceea ce a declanşat încăierări cu alţi parlamentari.

„Deputaţii opoziţiei au decis azi să fie vocea revendicărilor studenţilor”, a declarat citat într-un comunicat liderul opoziţiei, Sali Berisha, şeful Partidului Democrat.

Un deputat din cadrul Partidului Socialist al lui Edi Rama, Pirro Vengu, a acuzat opoziţia, pe reţele de socializare, de faptul că încearcă „să foloseasdcă tulburările drept o cale de revenire la putere”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: „Un avertisment puternic”. Protestele se extind în Europa, iar guvernele par fără soluții. De ce crește furia tinerilor

Joi, câteva sute de manifestanţi s-au adunat în faţa sediului Parlamentului, în timpul sesiunii, însă nu a izbucnit nicio confruntare.

Miercuri seara au fost semnalate doar incidente minore în stradă, la Tirana. Mişcarea de protest a studenţilor îndeamnă la o adunare naţională sâmbătă.

Studenţii cer o susţinere mai bună a educaţiei şi demisia lui Edi Rama, acuzat de corupţie, o revendicare veche de luni de zile.

Peste 300 de persoane - inclusiv numeroşi poliţişti - au fost răniţi în confruntări, iar zeci de manifestanţi au fost arestaţi.

Manifestaţiie antiguvernamentale în această ţară din Balcani au început în mai, împotriva unui proiect turistic controversat cu legături cu familia preşedintelui american Donald Trump.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Luca Niculescu.
2
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce...
traian basescu in studioul digi24
3
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
4
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
Diana Șoșoacă, SOS Romania
5
Șoșoacă cântă prohodul UE la televiziunea lui Putin și spune că cei care au devastat...
Neverosimil: a costat 62.000.000 de euro și a ajuns să dea probe la locul 10 din Rusia!
Digi Sport
Neverosimil: a costat 62.000.000 de euro și a ajuns să dea probe la locul 10 din Rusia!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Twisted to form a plait treccia mozzarella Italian soft cheese served with fresh basil and tomatoes close up
Protestele din Italia blochează producția de mozzarella de bivoliță. Pierderi de 3 milioane de euro în 24 de ore
polițiști francezi
Macron cere interzicerea protestelor în Franța, cu o singură excepție. Măsuri dure după violențele de săptămâna trecută
d trump cu sapca rosie si e musk cu ochelari de soare
Musk pregătește o fuziune de 3.500 de miliarde de dolari. De ce vrea să unească Tesla și SpaceX înainte ca Trump să-și încheie mandatul
Donald Trump, Susie Wiles
Casa Albă amenință Politico. Seria de articole care l-a enervat pe Trump și pe care acum le vrea șterse. „Consecințe nedeterminate”
Donald Trump zâmbeşte cu ochii închişi
„O stradă cu sens unic”. Cum transformă Donald Trump criticile liderilor străini într-o criză diplomatică
Recomandările redacţiei
nicusor dan presidency ro
Reacția președintelui Nicușor Dan după cele două atacuri cu arme albe...
CSAT 1
Prima ședință CSAT cu noul Guvern. România decide ce va face după...
Alice Weidel
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu...
intrarea in sala CCR
CCR i-a dat dreptate lui Sorin Grindeanu în cazul ordonanței SAFE...
Ultimele știri
Airbnb schimbă regulile. Ce nu mai au voie gazdele să le ceară oaspeților: „Aceste sarcini le pot afecta şederea”
Ministrul Educaţiei cere un număr mai mare de paznici în școli, după atacurile din Bistriţa şi Piteşti: „Să se ducă în locuri cheie”
Rezultate LOTO - Joi, 22 octombrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Regina Camilla dezvăluie obiceiul „deranjant” al regelui Charles înainte de cină. Ce fac cei doi în fiecare...
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
Câți români se uită, de fapt, la TV la Champions League! Asia Express și MasterChef au bătut PSG – Barcelona!
editiadedimineata.ro
169 de jurnaliști uciși în Mexic în 20 de ani. 99% dintre crime nu au fost elucidate complet
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluiri-bombă despre Florin Tănase și plecarea de la FCSB: „Ori ești fotbalist, ori negociezi...
Adevărul
Războinicii care au terorizat Europa și au inventat moda cravatelor. Ce legătură aveau cu românii
Digieconomic
Ce taxe apar la cumpărarea sau vânzarea unei locuințe. Cine plătește impozitul, TVA-ul și taxele notariale
Digi FM
Sandra Mutu a spus cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine. Ce a dezvăluit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alexandra Dinu, Sandra Mutu a dat cărțile pe față
Pro FM
Demi Lovato, mărturisiri emoționante despre soțul ei, Jutes: „Mi-a adus atâta liniște. Mi-am găsit locul”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sharon Stone, atitudine și încredere într-o ședință foto plină de senzualitate. Cum s-a reinventat după...
Adevarul
Te abonezi ușor, dar ca să renunți începe calvarul. Practicile online care au atras atenția UE
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile militare? Florin Manole promite creșteri, dar legea e complet blocată în Parlament
Digi FM
„Nu-ţi văd faţa deloc.” Judi Dench nu mai poate lucra ca actriţă din cauza problemelor de vedere. Ce spune...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se află în jurul găurii negre supermasive din Calea Lactee. Noi indicii despre cum a obţinut Terra partea...
Digi Animal World
O vacanță în Maroc s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie de 59 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a...
Film Now
La 66 de ani, Jennifer Grey revine în rolul „Baby” în continuarea filmului „Dirty Dancing”. Primele detalii...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Vedeta a fost fotografiatǎ alături...