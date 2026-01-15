Live TV

Video Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori

Data publicării:
Costinel Cosmin Zuleam
Foto: Captură video Digi24

Au apărut imagini cu prinderea unuia dintre cei mai de temut criminali din România, Costinel Cosmin Zuleam, unul dintre cei trei condamnați pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, asasinat în propria locuință. Zuleam, aflat pe lista celor mai căutați infractori, a fost capturat în Bali, Indonezia, unde se ascundea după ce a fugit din țară la finalul anului 2023.

Prinderea lui Costin Zuleam a fost grea din două motive. Pe de o parte, acesta și-a schimbat radical înfățișarea: a slăbit, și-a ras barba, și-a lăsat părul să crească și l-a vopsit blond. De asemenea, ar fi beneficiat de ajutorul fratelui tatălui său, stabilit în Belgia, care l-ar fi sprijinit să fugă și să se ascundă.

Potrivit anchetatorilor, Zuleam a părăsit România și s-a deplasat inițial în Belgia. De acolo, a zburat spre Doha, apoi către Jakarta, iar în final a ajuns în Bali. Surse judiciare afirmă că se afla pe insula indoneziană din 2023, la doar câteva zile după comiterea crimei, într-o perioadă în care nu fusese încă dat în urmărire internațională..

Omul de afaceri Adrian Kreiner a fost asasinat în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023. Zuleam a plecat din țară pe 7-8 noiembrie, iar pe 13 părăsise deja Belgia cu destinația Bali. În baza ADN-ului anchetatorii l-au identificat abia pe 18 noiembrie, iar pe 19 a fost dat în urmărire internațională.

Doi ani mai târziu, pe 11 noiembrie 2025 a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Ceilalți doi parteneri pe care i-ar fi avut la jaf au primit detenție pe viață. Decizia însă nu este definitivă.

Deși România nu are un tratat bilateral de extrădare cu Indonezia, acest lucru nu exclude posibilitatea aducerii sale în țară. 

Există precedente, cel mai cunoscut fiind cazul lui Nicolae Popa, care a fost condamnat pentru delapidarea FNI. Președintele din Indonezia a fost de acord în 2011 să fie trimis în țară. Procedurile au durat însă aproape un an și jumătate.

