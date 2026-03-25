Înalta Curte a suspendat temporar activitatea comitetului înființat de Ilie Bolojan pentru analiza legislației din Justiție

Sediul provizoriu al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din București, 15 martie 2024. Foto: Inquam Photos / George Călin

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis miercuri, 25 martie, un recurs prin care a suspendat temporar activitatea Comitetului pentru analiză și revizuirea legislației din domeniul Justiției. 

„Casează în parte sentinţa civilă nr. 46 din data de 15 ianuarie 2026, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi rejudecând, în limitele casării: Admite cererea de suspendare formulată de reclamanta Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, în contradictoriu cu pârâtul Prim-Ministrul României, Suspendă executarea Deciziei nr.574/2025 privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiză şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, emisă de pârâtul Prim-Ministrul României, până la pronunţarea instanţei de fond (n.r. proces care încă nu are termen stabilit de Curtea de Apel București)”, potrivit minutei deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Potrivit Înaltei Curți de Casație și Justiție, decizia instanței „vine ca urmare a constatării unui posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare al acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat”.

În 24 decembrie 2025, la câteva zile de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii de înfiinţare a Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, iniţiat de premierul Ilie Bolojan, Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, condusă de avocata Elena Radu, a contestat decizia printr-o procedură de urgență, solicitând instanţei de contencios administrativ de la Curtea de Apel Bucureşti suspendarea actului administrativ.

Curtea de Apel București a respins prima acțiune a Coaliției pentru Apărarea Statului de Drept, pe 15 ianuarie, iar apelul a fost judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Detalii, aici. Procesul pe fond se judecă în primă instanță la Curtea de Apel București și încă nu a primit termen

Decizia privind constituirea Comitetului pentru revizuirea legilor justiţiei a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 decembrie 2025.

Conform deciziei de înfiinţare, Comitetul este alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi, şi este condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului.

Printre atribuţii, acest grup de lucru analizează efectele punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, dar şi a opiniilor formulate de către asociaţiile reprezentative ale magistraţilor şi de către ONG-uri.

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a mai atacat în instanță, alături de Călin Georgescu, anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din anul 2024. 

