Începe judecata în dosarul în care Călin Georgescu a fost acuzat de propagandă legionară. Decizia Tribunalului București e definitivă

calin georgescu parcul carol bucuresti
Foto: Inquam Photos / George Călin
Blocaj la Tribunalul București, soluționat prin divergență Ce conține dosarul în care Călin Georgescu e acuzat de propagandă legionară 

Tribunalul București a decis, definitiv, să respingă contestația depusă de Călin Georgescu și să mențină decizia Judecătoriei Sectorului 1, care a constatat că rechizitoriul întocmit în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară a fost întocmit în mod legal. Din acest moment, dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu intră în faza judecății pe fond, publică. 

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul – inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate la data de 09.12.2025 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 24185/299/2025/a1. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă contestatorul - inculpat la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă”, se arată în minuta deciziei Tribunalului București. 

Blocaj la Tribunalul București, soluționat prin divergență

Pe 6 februarie, Tribunalul București urma să se pronunțe definitiv asupra legalității rechizitoriului trimis în judecată în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară.

Numai că judecătorii nu s-au pus de acord asupra unei decizii, astfel că au constatat „ivită divergența”.

Judecarea cauzei s-a reluat pe 9 februarie, în complet de divergență, potrivit minutei instanței.

  • Pe scurt, pentru a înțelege situația, divergența apare când judecătorii (doi) nu se pun de acord asupra unei decizii, astfel că este nevoie de un altul (în ideea de a fi un număr impar - trei) pentru a soluționa un caz.
  • Divergența poate apărea și în cazul în care judecătorii nu s-au pus de acord asupra probelor care ar putea fi excluse din dosar, nu neapărat în ceea ce privește retrimiterea la parchet. 

Dosarul în care Călin Georgescu a fost acuzat de propagandă legionară se află în etapa de cameră preliminară și a trecut de controlul primei instanțe.

„Respinge cererile și excepțiile formulate de inculpatul Georgescu Călin, ca neîntemeiate (...) Constată legalitatea sesizării instanței (...) Constată legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei față de inculpatul Georgescu Călin”, este un fragment din decizia Judecătoriei Sectorului 1, dată în decembrie 2025.

Reamintim că Georgescu mai este trimis în judecată într-un alt dosar, în care este acuzat, printre altele, de tentativă de lovitură de stat, alături de mercenarul Horațiu Potra.

Și acest dosar se află în etapa de cameră preliminară. 

Ce conține dosarul în care Călin Georgescu e acuzat de propagandă legionară 

Reamintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, este trimis în judecată pentru infracțiunea de  „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale)”.

Anchetatorii notează în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu inculpatul a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe, precum:

  • mobilizarea în masă a naţiunii în vederea regenerării şi renaşterii acesteia prin palingeneză - crearea omului nou, sub cupola misticismului creştin ortodox, inclusiv prin acceptarea implicită a folosirii unor mijloace violente; necesitatea emergenţei unui lider carismatic, predestinat şi autoritar, apt să pună în operă acest proces;
  • glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situaţia prezentă, caracterizată de afectarea profundă a demnităţii comunităţii naţionale şi de plasarea acesteia în sfera statutului de victimă, ca urmare a acţiunilor unor inamici ai statului, artificial identificaţi sub forma unor actori statali externi;
  • ultranaţionalismul populist având la bază un nucleu mitic creştin; cultul mareşalului Ion Antonescu, persoană condamnată definitiv pentru crime de război, elogiind persoana acestuia, prezentându-l drept erou naţional şi reproducând, prin imitaţie, aproape până la identitate, nu doar cuvintele, ci şi gesturile şi tonul vocii sale şi
  • efectuând salutul legionar cu ocazia unui discurs susţinut în faţa unei mulţimi de protestatari la adresa restricţiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, organizat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, la data de 2 octombrie 2021.

Editor : M.G.

