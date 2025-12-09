Live TV

„Justiţiarul de Cluj”, condamnat pentru instigare publică în urma unor mesaje postate pe reţelele sociale

Un bărbat din judeţul Cluj, cunoscut în zonă sub pseudonimul „Justiţiarul de Cluj”, a fost condamnat la amendă penală, fiind găsit vinovat pentru instigare publică, după ce a cerut oamenilor, pe reţelele de socializare, să iasă în stradă „cu topoare, cu furci, cu coase, cu tot ce aveţi…cu drujbe” pentru că protestele paşnice nu au efectul pe care el îl aştepta.

Judecătoria Cluj-Napoca l-a condamnat la 6.000 de lei amendă penală, la care se adaugă interzicerea dreptului de a ocupa funcţii publice timp de 3 ani şi plata a 600 de lei cheltuieli judiciare pe un bărbat, pentru instigare publică, în urma unor mesaje postate pe TikTok la începutul acestui an, notează presa locală din Cluj, citată de News.ro.

Decizia instanţei nu este definitivă.

Condamnatul, cunoscut drept ”Justiţiarul de Cluj”, a postat, în luna ianuarie, un mesaj prin care îndemna oamenii să se înarmeze, fiecare cu ce poate, şi să iasă în stradă.

„Protestele astea pe care le facem noi, paşnice, foarte greu vor da rezultate, trebuie nişte proteste, manifestaţii, revoluţii care, dragii mei... nu paşnice, pentru că paşnice nu merge (...) mers acolo, frumos, grămadă de bărbaţi adevăraţi şi mers acolo pe ei... (...) luaţi-vă o mână de bărbaţi... venim şi noi de la Cluj dacă trebe, (...) şi mergem acolo în Parlament peste ei, frate, pentru că nu ştiu ce faceţi acolo. (...) Cu mâinile... Cum trebe... Pline de ceva în ele... Cu mâinile... Cu ştiţi voi... Iesit în stradă frate cu topoare, cu furci, cu coase... Cu tot ce aveţi... Cu drujbe… cu ăsta... Ieşiţi vineri acum, dacă sunteti oameni, aşa... Ieşiţi fermieri cu tractoare... Cu toate astea, să ieşim fraţilor în stradă. Eu sunt alături de voi”, a fost mesajul în urma căruia bărbatul a fost deferit justiţiei.

Judecătorii care l-au găsit vinovat au considerat că îndemnurile de acest fel pe reţelele sociale cu public numeros pot genera reacţii în lanţ şi tulburări grave ale ordinii publice.

