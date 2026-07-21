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Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, face anchetă în România, într-un dosar de fraudă în achiziții spitaliceşti

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sigla eppo
Foto: Profimedia Images
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Parchetul European a făcut, marţi, şapte percheziţii în România, într-un dosar de fraudă în domeniul achiziţiilor spitaliceşti. Procurorii bănuiesc că bugetul proiectului ar fi fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului pentru reducerea infecţiilor nosocomiale.

„În numele Parchetului European (EPPO) din Bucureşti (România), au fost efectuate astăzi percheziţii la un spital şi la un consiliu judeţean din regiunea Muntenia, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de fraudă în achiziţii publice şi abuz în serviciu”, a anunțat, marţi, Parchetul European, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, este vorba despre un proiect care implică achiziţionarea de echipamente şi materiale medicale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale, finanţat cu 4 milioane de euro în cadrul Facilităţii UE de Redresare şi Rezilienţă.

„Au fost efectuate în total şapte percheziţii domiciliare la companii, autorităţi publice şi la reşedinţa suspecţilor pentru a colecta probe fizice şi electronice. Conform anchetei, există motive întemeiate să se creadă că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului”, precizează procurprii europeni.

Aceştia explică faptul că  un număr semnificativ de cotaţii (aproape 70) utilizate pentru a justifica bugetul proiectului nu sunt autentice.

„Cazul a fost iniţial trimis EPPO de către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). Ulterior, OLAF a prezentat un raport de notificare privind suspiciunea de fraudă şi a furnizat o analiză operaţională în sprijinul investigaţiei”, arată Parchetul European.

Ancheta a beneficiat de sprijinul structurii EPPO din România, a Poliţiei Române – Direcţia de Operaţiuni Speciale, a Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Cluj şi Bucureşti (I.P.J. Cluj, D.G.P.M.B.) şi a Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei Române.

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Editor : Ș.R.

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