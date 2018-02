Laura Codruța Kovesi, după acuzațiile fostului procuror Mihaiela Iorga Moraru: „Nu a existat nicio discuție”

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a respins afirmațiile fostului procuror Mihaiela Iorga Moraru, care a declarat că a fost chemată în biroul lui Kovesi și i s-a cerut urgentarea dosarului unui fost ministru, al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier.

CITEȘTE ȘI: Important de reţinut după întreruperea vizitei lui Toader în Japonia

Deputatul Andreea Cosma a anunţat că fratele său, Vlad Cosma, nu se va prezenta la audieri la DNA Ploieşti

Plângere penală la Parchetul ICCJ cu privire la situaţia de la DNA Ploieşti

Dan Voiculescu: "Informația ca m-aș fi întâlnit cu Ghiță la Belgrad este FAKE NEWS"

Kovesi susține că această discuție nu a avut loc și a refuzat să comenteze declarațiile deputatului Vlad Cosma sau ale lui Sebastian Ghiță, spunând că nu vrea să dea o replică unor „persoane inculpate în dosare penale”.

"Nu a existat nicio discuţie cu vreun procuror din DNA sau cu inculpata Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la vreun ministru care putea să ajungă premier. Nu am făcut niciodată presiuni sau acte de imixtiune în activitatea vreunui procuror. Nu comentez afirmaţiile nereale ale inculpaţilor", a precizat Kovesi, într-un răspuns către AGERPRES.

Duminică seara, într-o emisiune la Antena 3, procurorul DNA Mihaiela Moraru Iorga a susţinut că şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie a chemat-o şi a întrebat-o dacă ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier.

"Trebuia desemnat la un moment dat premierul României. Era vehiculat numele unui fost ministru. Exista în lucru la mine un dosar cu acest fost ministru. Nu dau nume pentru că nu vreau să spună cineva că am stricat vreo anchetă. Am fost chemată şi întrebată dacă am putea să ieşim cât mai repede cu acel dosar. Explicaţia a fost de genul că, dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan va fi ministru al Justiţiei, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi", a povestit Mihaiela Moraru Iorga.