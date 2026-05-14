Live TV

Parlamentul rus a adoptat un proiect de lege care îi permite lui Putin să invadeze ţări străine

Data publicării:
Wreaths And Flowers At Tomb Of Unknown Soldier In Moscow
Vladimir Putin. Foto: Profmedia
Din articol
„Două cuvinte: anarhie agresivă” „Fabrică de legalizare a aventurilor politice”

Parlamentul Rusiei a aprobat miercuri un proiect de lege care îi permite preşedintelui Vladimir Putin să ordone invadarea ţărilor străine. Conform proiectului de lege, Moscova va avea dreptul legal de a trimite trupe în străinătate pentru a proteja cetăţenii ruşi care sunt arestaţi, anchetaţi, judecaţi sau abuzaţi în orice fel de către state străine, instanţe internaţionale şi organizaţii din care Rusia nu face parte.

„Justiţia occidentală s-a transformat într-o maşinărie represivă menită să reprime deciziile care nu sunt în acord cu cele impuse de oficialii europeni. În aceste circumstanţe, este important să facem totul pentru a ne proteja cetăţenii aflaţi în străinătate”, a declarat Viaceslav Volodin, preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, potrivit Politico, preluată de News.ro.

Vladimir Putin are la dispoziţie 14 zile pentru a promulga proiectul de lege.

Moscova şi-a justificat parţial invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022 prin necesitatea de a proteja ucrainenii vorbitori de limbă rusă, pe care îi consideră compatrioţi. Kremlinul a susţinut că Kievul le-a încălcat drepturile de ani de zile şi continuă să ceară restabilirea limbii ruse şi a Bisericii Ruse în Ucraina la nivel de stat, ca parte a oricărui acord de pace.

„Două cuvinte: anarhie agresivă”

Kievul consideră că noua legislaţie normalizează expansionismul rus. „Această decizie poate fi descrisă în două cuvinte: anarhie agresivă”, a declarat pentru Politico purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tîhi.

„Acordându-şi dreptul nelimitat de a folosi forţele de ocupaţie ruse în afara ţării sub pretextul presupusei protejări a cetăţenilor ruşi, Putin admite efectiv că agresiunea a devenit norma politicii de stat ruse”, a comentat oficialul ucrainean.

Anul acesta, diverse agenţii de informaţii europene au etichetat Rusia drept o ameninţare directă la adresa NATO şi a Occidentului.

„Fabrică de legalizare a aventurilor politice”

Oficialii din domeniul apărării şi parlamentarii din UE se tem că Kremlinul ar putea considera următorii doi ani ca fiind momentul ideal pentru a testa angajamentul Occidentului faţă de alianţa militară.

Această fereastră va rămâne deschisă atât timp cât Donald Trump se află la Casa Albă, iar Europa nu reuşeşte să-şi consolideze capacitatea militară, potrivit a trei politicieni din UE care au cunoştinţe directe despre discuţii, intervievaţi de Politico la începutul acestei luni.

Luna trecută, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că ţările baltice ar putea deveni următoarea ţintă a Moscovei dacă Ucraina nu primeşte suficient sprijin.

Deşi avertismentul respectiv a fost respins ulterior de Estonia, noul proiect de lege al Dumei a fost perceput la Kiev ca o confirmare a „militarizării în continuare a politicii ruse”, a declarat miercuri Tîhi.

„Actuala componenţă a Dumei de Stat a Federaţiei Ruse a decis să rămână în istorie ca o fabrică de legalizare a aventurilor politice, a ocupaţiei şi a terorii”, a comentat el.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Digi Sport
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kiev
Rusia a lansat valuri de drone și rachete asupra Ucrainei: un mort și zeci de răniți la Kiev. La Cernăuți, alarmele au sunat șase ore
B9
Concluziile lui Traian Băsescu după Summitul B9: „În 5-7 ani, Europa își va putea garanta securitatea”. Care ar fi punctul nevralgic
Vladimir Putin cu mainile la gura si casca in ureche
Vladimir Putin a făcut schimbări la vârful a două regiuni de la granița cu Ucraina, după demisiile guvernatorilor
Ben Wallace
Rusia l-a dat în urmărire pe fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace. E cel care a spus: „Trebuie să zdrobim podul blestemat”
Vladimir Putin
Armata rusă va avea dreptul legal să elibereze cetăţenii închişi în străinătate. „Intervenţiile vor necesita autorizarea lui Putin”
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-05-13 230514
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
Xi Jinping îl avertizează direct pe Trump că problema Taiwanului...
meteo vreme schimbatoare poaie soare shutterstock_64188502
Vreme la extreme: De la temperaturi de vară, la furtuni cu grindină...
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Medicii din Sibiu anunță care este starea de sănătate a lui Alex...
Ultimele știri
Percheziții la CE Oltenia. Procurorii au ridicat acte, documente contabile, telefoane mobile şi un laptop. Suspiciunile anchetatorilor
Prețul incredibil pentru care s-a vândut un diamant cât o unghie la licitație. De ce este atât de scump „Ocean Dream”
Muntenegru intră în faza finală a procesului de aderare la UE. „E un semnal puternic pentru parteneri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care pot da lovitura în carieră în luna mai. Apar discuții decisive și oportunități surprinzătoare
Cancan
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Fanatik.ro
Ochelari de 50.000 de euro, canapele de lux și plante ornamentale: lista cumpărăturilor pregătite de Romatsa...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Actrița celebră de la Hollywood s-a lăsat vrăjită de opera lui Brâncuși. Apariție spectaculoasă lângă...
Adevărul
Se împarte lumea la Beijing? Negocierile dintre Trump și Xi Jinping privesc și România
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reguli dure pe plajele preferate de români. Greșeala banală care poate aduce amenzi de până la 60.000 de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emil Boc a vrut să transmită un mesaj, dar a făcut o gafă uriașă, după finala Cupei României
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Michelle Rodriguez, apariție spectaculoasă în Antibes. „Letty” din „Fast and Furious”, în costum de baie la...
Adevarul
600 de filipinezi șoferi de TIR vor ajunge în România. Angajatorii români plătesc până la 2,1 milioane de...
Newsweek
Pensionar cu 5.500 lei pensie i-au reținut 480 lei. Alți 2.000.000 pensionari au pierdut sute de lei. De ce?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Urs surprins în curtea Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr”. A fost capturat într-o cuşcă specială și...
Film Now
Adorată la Cannes. La 92 de ani, Joan Collins a strălucit pe covorul roșu la fel de puternic ca diamantele pe...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...