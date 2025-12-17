Live TV

O femeie din Alba a păcălit un broker imobiliar că este descendenta unei familii nobiliare bogate din Ungaria

Data publicării:
bancnote de euro date dintr-o mana in alta
Bancnote euro. Foto: GettyImages

Procurorii din Alba au plasat sub control judiciar o femeie care ar fi pretins că este descendenta unei familii nobiliare din Ungaria şi posesoare a unei averi impresionante şi care, împreună cu un alt bărbat, ar fi convins un broker imobiliar să le transfere peste 50.000 de euro şi dreptul de proprietate asupra unei case.

În acelaşi dosar s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva bărbatului cu care femeia a acţionat, dar şi faţă de o societate comercială, pentru înşelăciune.

Potrivit comunicatului de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, din actele de urmărire penală reiese că inculpaţii ar fi indus în eroare un broker imobiliar, susţinând că deţin o avere importantă, inclusiv cinci castele şi afaceri în domeniul petrolier şi comerţului cu cereale. Femeia ar fi pretins că este descendenta unei familii nobiliare din Ungaria şi că intenţionează să investească suma de 12,5 milioane de euro într-un ansamblu rezidenţial în municipiul Alba Iulia, relatează Agerpres.

„În perioada 2023-2025, prin invocarea unor calităţi mincinoase de către inculpata de sex feminin (descendenta unei familii nobiliare din Ungaria, posesoare a unei averi impresionante, ce ar include 5 castele, afaceri în domeniul petrolier şi comerţ cu cereale), inculpaţii au indus în eroare şi au determinat persoana vătămată (broker imobiliar) să le achite suma de 51.000 euro şi să le transfere dreptul de proprietate asupra unul imobil tip casă de locuit cu titlul de comision de performanţă de 2% din valoarea finanţării de 12,5 milioane de euro promisă de inculpaţi că o vor investi pentru edificarea unui ansamblu rezidenţial în mun. Alba Iulia, urmând ca persoana vătămată să se ocupe de tranzacţionarea tuturor apartamentelor din acel complex imobiliar, iar la final comisionul de intermediere a vânzării viitoarelor proprietăţi să fie majorat”, se precizează în comunicat.

Procurorul de caz a dispus şi instituirea unor măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei de 200.000 de euro, valoarea estimată a prejudiciului, asupra conturilor bancare ale celor doi, precum şi asupra unui imobil aflat în proprietatea unei societăţi comerciale implicate, care ar fi fost obţinut, potrivit anchetatorilor, prin inducerea în eroare a persoanei vătămate.

Femeia, aflată în stare de recidivă postexecutorie, a fost reţinută pentru 24 de ore şi ulterior fiind plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

"Inculpatei i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive", se mai arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor negrescu
1
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
2
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
nicolas maduro
3
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
4
Hidroelectrica repornește în această noapte hidroagregatele de la Barajul Paltinu
Dmitri Peskov
5
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Clădire aflată în construcție.
Legea „Nordis” a intrat în vigoare. Ce garanții primesc cei care cumpără apartamente în faza de proiect
Locuințele s-au scumpit, în medie, cu 14% la nivel național. Pentru prima dată, pe primul loc în clasament se află Craiova
nicușor dan
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Ce modificări aduce în domeniul imobiliarelor
santier constructii
Mai multe autorizații de construire în 2025, dar proiecte mai mici. Expert: „Nu înseamnă o revenire completă a pieței”
lei bancnote
Angajaţi ai unor societăţi din Alba Iulia, păcăliţi să trimită bani unor necunoscuţi care au pretins că le sunt şefi
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Acord în coaliție privind salariul minim și tăierile din...
Regele Charles al III-lea și Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a fost primit de Regele Charles la Palatul...
Călin Georgescu.
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat...
investitii program anghel saligny
Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata...
Ultimele știri
Coaliția a stabilit cât va fi salariul minim de la 1 iulie 2026
Ursula von der Leyen condamnă „otrava antisemitismului” în Europa: „Prea mulți evrei nu se simt în siguranță”
Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie dacă JD Vance intră în cursă. „Voi fi unul din primii care îl vor susține”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Neli Lucescu dezvăluie secretul mariajului cu Mircea Lucescu! Când s-au cunoscut cei doi și cum se înțeleg...
Adevărul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Playtech
Ce venituri urmărește ANAF cel mai atent. Când apare riscul unui control
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
70.000.000 €! Gică Popescu nu a stat pe gânduri și dă lovitura: ”Nu trebuie să știe nimeni”
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O nouă tulpină de gripă pune presiune asupra asistenței medicale în întreaga Europă. Și în România cresc...
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...