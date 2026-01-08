Patru drumuri județene din Alba, blocate de ninsori. Rute alternative pentru șoferi

Patru drumuri județene din județul Alba sunt blocate joi seară din cauza căderilor masive de zăpadă, iar Consiliul Județean Alba a transmis șoferilor rute alternative pentru zonele afectate. Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a anunțat joi seară că în teren se află 65 de utilaje, iar pe drumurile județene au fost împrăștiate aproximativ 400 de tone de material antiderapant.

Unul dintre drumurile afectate este DJ 106 K Daia Română–Vingard. Ca rută alternativă, autoritățile recomandă DJ 106 I (Cunța–Berghin) și DJ 106 K (Sebeș–Daia Română).

De asemenea, DJ 106 K este blocat la intersecția cu DJ 106 I – Ohaba, iar ruta alternativă indicată este DJ 106 I (Cunța–Berghin) și DJ 106 K (Ohaba–Secășel).

Circulația este oprită joi seară și pe DJ 704 K (Săliștea–Vinerea). În acest caz, șoferii sunt îndrumați să folosească traseul DJ 704 K – DJ 704 – DN 7 (Vinerea–Cugir) – DN 7.

Totodată, este blocat și DJ 704 A (Drumul Pianului), ruta alternativă recomandată fiind DN 7 – DJ 705 B – DJ 704 A.

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a anunțat joi seară că în teren se află 65 de utilaje, iar pe drumurile județene au fost împrăștiate aproximativ 400 de tone de material antiderapant.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să se informeze înainte de a pleca la drum, în condițiile în care ninsorile continuă.

Editor : Ș.A.