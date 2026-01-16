Pensiile magistraților, amânate la CCR. Tudorel Toader: De data asta, chiar preşedintele CCR a propus un nou termen

Profesorul universitar Tudorel Toader, fost judecător constituţional, afirmă că, spre deosebire de termenele precedente ale CCR privind pensiile magistraților, când judecătorilor Curții li s-a refuzat acordarea unui nou termen pentru aprofundarea documentării, de această dată chiar preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, văzând documentele care au fost depuse între timp, a propus un nou termen, iar judecătorii au fost de acord.

„Să observăm, mai întâi, că la şedinţa de vineri de la Curtea Constituţională au fost prezenţi toţi cei nouă judecători. Apoi, să observăm că dacă la termenele precedente li s-a refuzat termenul pentru aprofundarea documentării, de această dată chiar preşedintele CCR (n. red. Simina Tănăsescu), văzând documentele care au fost depuse între timp, a propus acordarea unui nou termen”, declară Tudorel Toader, potrivit News.ro.

Fostul judecător constituţional consideră că decizia de amânare este normală în condiţiile în care la CCR a fost depusă o expertiză contabilă de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi alte documente de la Ministerul Muncii sau alte instituţii.

„În baza acestor documente se pronunţă decizia, iar judecătorii trebuie să cunoască şi să examineze întreg materialul aflat la dosar pentru a stabili dacă legea este sau nu constituţională”, a precizat Tudorel Toader.

Vineri, Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să ia o decizie în cazul contestării, la Curtea de Apel Bucureşti, a judecătorilor CCR Dacian Dragoş şi Mihai Busuioc.

Potrivit lui Tudorel Toader, chiar şi în eventualitatea admiterii uneia dintre cererile de suspendare a actelor de numire a unuia dintre cei doi judecători contestaţi, CCR poate funcţiona.

„Curtea Constituţională poate funcţiona şi cu un număr minim de şase judecători şi să ia deciziile cu cinci voturi, în condiţiile în care au cerut termen pentru continuarea documentării, cercetării şi, ulterior, a dezbaterii”, menţionează Tudorel Toader.

Fostul judecător CCR a spus că, în condiţiile suspendării unuia dintre judecătorii contestaţi, Curtea ar putea intra în blocaj dacă vor fi patru „pentru” şi patru „împotriva” admiterii obiecţiei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor. Tudorel Toader aminteşte cazul unui astfel de blocaj petrecut cu mai mulţi ani în urmă într-o speţă importantă, când nu se putea lua o decizie, situaţia fiind deblocată după numirea unui alt judecător.

„Eu cred că atât sesizarea referitoare la Dacian Dragoş, cât şi cea care îl vizează pe Mihai Busuioc vor fi respinse. Una ca inadmisibilă, privindu-l pe Busuioc, cealaltă ca neîntemeiată. Sunt convins că nu vom ajunge acolo, că Dacian Dragoș nu va fi nici suspendat, nici revocat”, a mai spus Tudorel Toader.

Curtea Constituțională a decis vineri să amâne din nou decizia privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților. Potrivit unui comunicat transmis vineri de CCR, judecătorii spun că au nevoie de timp „pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026”. Pronunțarea pe obiecția ÎCCJ a mai fost amânată de trei ori până vineri, pe 10, 28 și 29 decembrie, ultimele două fiind cauzate de lipsa cvorumului, după ce patru judecători susținuți de PSD au ieșit de la ultima ședință și nu s-au mai întors.

