Percheziții DNA la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Procurorii ridică documente privind achiziția de aparatură medicală

Procurorii DNA desfășoară, marți, verificări la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, într-un dosar care vizează achiziția de aparatură medicală, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor citate de News.ro. Reprezentanții unității dau asigurări că activitatea medicală nu este afectată.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, procurorii DNA au făcut verificări în mai multe birouri din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, spital aflat în subordinea Primăriei Timişoara, mai scrie News.ro.

Verificările vizează achiziţia de aparatură medicală pentru unitatea sanitară.

„Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Dr. Victor Babeş» Timişoara confirmă faptul că, în cursul zilei de astăzi, reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie desfăşoară activităţi de verificare, fiind solicitate şi ridicate documente. Conducerea unităţii sanitare subliniază că acordă întreg sprijinul organelor de anchetă şi colaborează deschis pentru clarificarea tuturor aspectelor vizate”, au transmis reprezentanţii spitalului, marți pe Facebook.

Aceştia au precizat că verificările nu vizează activitatea medicală curentă şi nu afectează desfăşurarea actului medical.

„Spitalul «Victor Babeş» Timişoara îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale şi îşi menţine angajamentul ferm pentru respectarea legislaţiei şi a standardelor profesionale”, au mai transmis reprezentanţii unităţii medicale.

Începând din data de 1 aprilie 2026, conducerea Spitalului de Boli Infecţioase Timişoara va fi schimbată, după ce managerului Cristian Oancea nu i-a fost prelungit mandatul.

Postul de manager va fi ocupat interimar, în următoarele 6 luni, de Camelia - Corina Pescaru.

Editor : Ana Petrescu