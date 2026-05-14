Care este valoarea mitei pentru containerele importate în Constanța. Doi inspectori vamali au fost reținuți de DNA

Doi inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, Diner Suliman și Bogdan Vîlsan, au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru luare de mită. Aceștia urmează să afle în cursul zilei de 14 mai dacă vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile. În același timp, procurorii au reținut și reprezentantul unei companii, acuzat la rândul lui de dare de mită.

Procurorii DNA îl acuză pe inspectorul vamal Diner Suliman că ar fi primit mită pentru „îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu”.

„Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanți ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operațiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța”, potrivit DNA.

La rândul lui, Diner Suliman i-ar fi dat 17.900 de dolari și 29.800 de lei unui colaborator al DNA. Banii au ajuns la procurori.

Procurorii arată că mita pe care ar fi primit-o Diner Suliman provenea de la mai mulți reprezentanți ai unor companii care importau diverse bunuri în România, iar acesta, ulterior, i-ar fi dat o parte din bani celuilalt inspector vamal, Bogdan Vîlsan.

Acesta trebuia, ulterior, să distribuie banii și altor persoane din cadrul Biroului Vamal, potrivit procurorilor.

DNA arată că inspectorii ar fi cerut câte 200 de dolari/container.  Procurorii au găsit la domiciliul lui Diner Suliman 73.626 de dolari și 147.780 de lei cash.

