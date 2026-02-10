Primarul suspendat al Mangaliei, acuzat de mită, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia e definitivă

Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, trimis în judecată de DNA pentru mai multe infracţiuni printre care luare de mită şi spălare de bani, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a respins contestaţia. Decizia instanţei este definitivă.

Curtea de Apel Constanţa a hotărât, marţi, să respingă ca nefondată cererea lui Cristian Radu.

„În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen. raportat la art. 205 C.pr.pen. respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Radu Cristian, ... împotriva încheierii penale din data de 06.02.2026 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 6527/118/2025/a5, încheiere pe care o menţine. Ia act că asistenţa juridică obligatorie a inculpatului a fost asigurată de avocaţi aleşi. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă pe inculpatul Radu Cristian la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”, se arată în minuta instanţei, potrivit News.ro.

Decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă.

Tribunalul Constanţa a decis, la sfârşitul săptămânii trecute, prelungirea arestului preventiv pentru Cristian Radu, până cel târziu la 7 martie, dar decizia nu a fost definitivă.

Tribunalul Constanţa respinse cu câteva zile înainte şi cererea primarului suspendat al Mangaliei de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiliciu sau controlul judiciar. Cristian Radu a contestat această măsură, iar în cursul zilei de marţi a decis să îşi retragă cererea.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au trimis în judecată, în luna decembrie 2025, pe Cristian Radu, pentru mai multe infracţiuni, printre care luare de mită şi spălare de bani. El este acuzat că în perioada 2022 – 2025 a primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite persoane.

Procurorii anticorupţie solicită instanţei confiscarea a peste două milioane de lei de la Cristian Radu întrucât suma respectivă nu ar fi fost obţinută în mod legal.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârşitul lunii august. A doua zi el a fost suspendat din funcţia de primar al Mangaliei.

Editor : M.B.