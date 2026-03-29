„Nu am mai văzut ceva similar de atunci”. Directorii marilor companii petroliere compară criza actuală cu embargo-ul arab din 1973

Petrolier mare care navighează prin Strâmtoarea Ormuz, Golful Persic, Iran. Foto: Getty Images
„Nu am mai văzut ceva similar de atunci”

Directorii executivi ai unora dintre cele mai mari companii petroliere şi de gaze din lume au avertizat că războiul cu Iranul şi blocarea strâmtorii Ormuz ar putea avea consecinţe grave pentru aprovizionarea globală cu energie şi pentru economia mondială.

La conferinţa energetică CERAWeek organizată de S&P Global la Houston, liderii industriei au spus că piaţa nu reflectă încă amploarea perturbărilor din aprovizionarea cu petrol şi gaze.

Ryan Lance, directorul executiv al ConocoPhillips, a declarat că eliminarea de pe piaţă a unor volume uriaşe de energie nu poate avea loc fără efecte majore.

„Nu poţi scoate de pe piaţă 8-10 milioane de barili de petrol pe zi şi aproximativ 20% din piaţa globală de gaze naturale lichefiate fără consecinţe serioase”, a spus el, potrivit CNBC, preluată de News.ro.

Potrivit lui Sheikh Nawaf al-Sabah, directorul general al Kuwait Petroleum Corporation, Iranul a impus practic o blocadă economică asupra exportatorilor de petrol din Golf prin închiderea strâmtorii Ormuz, ruta maritimă esenţială pentru transportul petrolului către pieţele globale.

„Acesta nu este doar un atac asupra statelor din Golf, ci o situaţie care ţine economia mondială ostatică”, a declarat el, avertizând că efectele conflictului se vor răspândi în întregul lanţ global de aprovizionare.

Analistul independent Paul Sankey a spus că şocul petrolier actual ar putea fi cel mai grav de la embargo-ul petrolier arab din 1973.

„Nu am mai văzut ceva similar de atunci. Închiderea strâmtorii Ormuz este o situaţie extrem de gravă”, a afirmat el.

Executivii au cerut şi măsuri de protecţie militară pentru infrastructura energetică. ConocoPhillips a solicitat administraţiei americane protejarea activelor deţinute în Qatar, după ce atacurile iraniene cu drone au dus la închiderea celui mai mare hub mondial de gaze naturale lichefiate.

În acelaşi timp, preţurile petrolului au crescut puternic. De la începutul conflictului, pe 28 februarie, petrolul american s-a scumpit cu aproximativ 49%, ajungând la aproape 100 de dolari pe baril, iar cotaţia Brent a urcat cu peste 55%, până la aproximativ 112 dolari.

Directorul general al Shell, Wael Sawan, a spus că problema reală nu este evoluţia preţurilor, ci lipsa fizică a resurselor.

„Clienţii noştri au nevoie de energie reală, nu doar de preţuri pe hârtie”, a spus el.

Mai mulţi directori au avertizat că deficitul de combustibili ar putea deveni şi mai grav decât cel de petrol.

Sawan a spus că aprovizionarea cu kerosen pentru aviaţie este deja afectată, iar următoarele produse care ar putea fi lovite de penurie sunt motorina şi benzina.

Directorul TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a declarat că preţurile combustibililor au crescut deja puternic, iar unele state au început să ia măsuri de protecţie a propriilor rezerve.

China a interzis exporturile de produse petroliere, iar Thailanda a introdus raţionalizarea benzinei.

În paralel, companiile energetice încearcă să compenseze lipsa livrărilor din Golf. Exportatorul american de gaze naturale lichefiate Cheniere încearcă să crească livrările către Asia, însă transportul durează aproape o lună din Statele Unite până în regiune.

Experţii avertizează că efectele conflictului ar putea dura luni de zile chiar şi după încetarea ostilităţilor, deoarece statele vor încerca să îşi refacă rezervele energetice.

Analiştii spun că războiul ar putea avea şi un impact major asupra economiilor din Golf. Unele state din regiune, precum Irak, Qatar, Emiratele Arabe Unite sau chiar Arabia Saudită, ar putea înregistra scăderi de până la 30% ale produsului intern brut dacă perturbările energetice se prelungesc.

Top Citite
donald trump
1
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
2
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune...
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
3
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
4
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
5
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Te-ar putea interesa și:
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
Iranul declară universitățile israeliene și americane din Orientul Mijlociu drept ținte militare
No Kings protest in New York
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald Trump. Manifestații în toate cele 50 de state
pușcași marini ai sua
Pentagonul se pregăteşte pentru operaţiuni terestre de câteva săptămâni în Iran (WP)
fum dupa un atac in orientul mijlociu
Război în Orientul Mijlociu, ziua 30. Iranul a revendicat atacuri asupra unor situri industriale din Golf
profimedia-1086736091
De ce Marco Rubio scapă de furia publică în războiul cu Iranul
Recomandările redacţiei
Donald Trump
În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai rău...
Trafic București
Bucureștiul, cea mai poluată capitală din UE. Care sunt cele mai...
putin
Putin construiește o „Nouă Rusie” în Ucraina ocupată. Modelul...
Pelerinaj de Florii în Capitală.
Procesiune romano-catolică de Florii astăzi în centrul Capitalei...
