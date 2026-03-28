Furt de motorină pe șantierul CFR Brașov–Sighișoara: șase arestați preventiv, un inculpat în arest la domiciliu

Judecătorii Tribunalului Brașov au admis parțial solicitarea procurorilor privind arestarea preventivă în dosarul furtului de motorină de pe șantierul de modernizare a căii ferate Brașov–Sighișoara. Șase inculpați au fost arestați preventiv, unul a fost plasat în arest la domiciliu, iar un altul se află sub control judiciar.

Decizia a fost luată de un judecător de drepturi și libertăți, în cazul unor angajați suspectați că au sustras tone de motorină din utilajele folosite în zona Ormeniș și Racoș, notează News.ro.

Cei șase arestați sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat și furt calificat în formă continuată. Anchetatorii susțin că unul dintre ei ar fi comis 28 de acte materiale de furt, alții sunt suspectați de 18, 16, 12, șase, respectiv patru fapte.

Al șaptelea inculpat, cercetat pentru constituire de grup infracțional organizat și cinci acte de furt calificat, a fost plasat în arest la domiciliu, iar al optulea este cercetat sub control judiciar.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, gruparea ar fi fost constituită începând din octombrie 2025 și era specializată în sustragerea și vânzarea motorinei din utilajele de pe șantier. Membrii lăsau utilajele pornite „la ralanti”, cu un consum redus, dar raportau perioada ca fiind „de lucru”.

„Practic, cantitatea de motorină sustrasă se determina matematic şi reprezenta diferenţa dintre cele două tipuri de consum. În timpul furtului comis de unii membri, alţi membri le asigurau paza fizică, fiind implicaţi inclusiv agenţi de pază care aveau responsabilitatea prevenirii acestor fapte”, au transmis procurorii.

În urma celor 23 de percheziții efectuate joi, anchetatorii au descoperit aproximativ 1,8 tone de motorină. Potrivit cercetărilor, săptămânal erau sustrase sute de litri, însă cantitatea totală furată nu a fost încă stabilită. În dosar sunt vizate și alte persoane.

