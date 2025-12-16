Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut marți de procurorii DNA într-un dosar de dare de mită, în care este vizat şi un om de afaceri, potrivit surselor Digi24. Direcția Națională Anticorupție a făcut, marți dimineața, percheziții la fostul ministru. Valoarea mitei în acest dosar ar fi de 6% dintr-un contract cadru de 23 milioane de lei.

Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea Deschide galeria foto

Ce arată comunicatul DNA

ACTUALIZARE 16:47 „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 16 decembrie 2025, față de inculpații B.D.C., administrator al unei societăți comerciale și C.R.A., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită”, arată un comunicat DNA transmis marți.

Potrivit DNA, în cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român (R.A.R.) a inițiat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei (cu TVA), având ca obiect mentenanța echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie - noiembrie 2025, inculpatul B.D.C., cu sprijinul lui C.R.A., i-ar fi promis directorului general al R.A.R. (martor în cauză) un procent de 6% din valoarea acordului-cadru, cu titlu de mită. Suma ar fi fost promisă pentru ca acesta să influențeze desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor și să asigure semnarea rapidă a contractului cu societatea administrată de B.D.C.

Conform anchetatorilor, banii urmau să fie remiși în tranșe, la intervale de 3 - 5 luni, prima tranșă fiind planificată pentru perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului. Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință acuzațiile și calitatea procesuală, iar la data de 17 decembrie 2025 urmează să fie prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

DNA subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procedurală și nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.

ACTUALIZARE 16:06 După mai bine de patru ore de audieri, Răzvan Cuc, fostul ministru PSD al Transporturilor în trei guverne, a fost reținut de procurorii DNA, arată surse Digi24.

De ce a ajuns fostul ministru PSD în vizorul procurorilor DNA

ACTUALIZARE 12:05: Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a ajuns în vizorul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) după ce ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul Registrului Auto Român, Mihai Alecu, potrivit unor surse judiciare.



Citește mai multe AICI

Răzvan Cuc, adus la sediul DNA

ACTUALIZARE 12:00: Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost adus la sediul DNA.

Răzvan Cuc nu a făcut declarații în fața jurnaliștilor.

Mai multe documente, ridicate de anchetatori

ACTUALIZARE 11:30: A fost adus la sediul Direcției Naționale Anticorupție unul dintre cei vizați de anchetă, fiind vorba cel mai probabil despre omul de afaceri care ar fi dorit să mituiască oameni din conducerea Registrului Auto Român.

Această mită ar fi urmat să fie intermediată de fostul ministru PSD Răzvan Cuc, care ar urma, de asemenea, să fie adus la audieri în orele următoare.

Potrivit surselor Digi24 din anchetă, cei doi ar fi luat legătura pe parcursul anului și ar fi fost vorba de o mită de aproximativ 250.000 euro. În schimbul acestor bani, Răzvan Cuc ar fi susținut că are influență la conducerea RAR, iar instituția ar fi urmat să acorde cu dedicație un contract în valoare de 23 de milioane de lei.

Anchetatorii au ridicat mai multe documente din locuințele celor vizați de anchetă.

RAR: „Conducerea nu a fost înştiinţată că instituţia sau angajaţii săi ar fi vizaţi”

ACTUALIZARE 10:35: Registrul Auto Român (RAR) anunţă că va oferi informaţiile şi documentele necesare dacă organele de anchetă vor solicita informaţii în cadrul cercetării penale în care este vizat fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, însă, deocamdată, instituţia nu a fost înştiinţată că ar fi vizată.

„Referitor la informaţiile apărute în mass-media, cu privire la presupusele fapte de corupţie de care este acuzat un fost ministru al Transporturilor, Registrul Auto Român precizează că până la acest moment conducerea nu a fost înştiinţată că instituţia sau angajaţii săi ar fi vizaţi. Ca şi în alte situaţii similare, facem precizarea că, în eventualitatea în care organele de anchetă vor solicita informaţii, Registrul Auto Român este dispus să colaboreze şi să ofere informaţiile şi documentele necesare. Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanţii RAR nu au acces la datele nedestinate publicului. Prin urmare, nu putem comenta informaţiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanţe de judecată”, se arată într-o informare, citată de Agerpres.

Precizările DNA

ACTUALIZARE 10:30: DNA precizează că marţi au loc două percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în cursul anului 2025, a unor infracţiuni de corupţie, de către persoane fizice fără calitate specială. Vizat este fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, pentru fapte comise în 2025.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în cursul anului 2025, a unor infracţiuni de corupţie, de către persoane fizice fără calitate specială”, a transmis DNA, solicitată să facă precizări în legătură cu informaţiile conform cărora este vizat fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc.

Conform DNA, în cursul zilei de 16 decembrie 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în două locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice.

„Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, a mai transmis instituţia.

Surse judiciare au declarat că este vorba despre un dosar de dare de mită în care, pe lângă Cuc, este vizat şi un om de afaceri.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor din partea PSD, în 2017.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Perchezițiile DNA au început, marți dimineața, la prima oră. Procurorii sunt atât la locuința fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, cât și la locuința afaceristului.

Din informațiile obținute pe surse de Digi24, această anchetă vizează o tranzacție ilegală: un contract care ar fi trebuit să fie dat cu dedicație, iar în schimbul acestui favor, fostul ministru al Transporturilor ar fi încercat să dea o mită în valoare de peste 250.000 euro.

Atât Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea, cât și afaceristul ar trebui să fie aduși la sediul Direcției Naționale Anticorupție.

Cei doi vor fi aduși de anchetatori, vor fi audiați, iar la finalul audierilor procurorii DNA vor decide dacă dispun vreo măsură împotriva acestora sau dacă ei vor fi cercetați în stare de libertate.

Editor : C.S.