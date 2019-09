Secția specială ar putea fi desființată. Ministerul Justiției nu susține funcționarea în forma actuală

Ana Birchall a anunţat, marţi, că grupul de lucru interministerial coordonat de minister a ajuns la concluzii preliminare referitoare la Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie, precizând că ”sunt două concluzii şi niciuna nu susţine funcţionarea în această formă a acestei instituţii".

„Este primul plen după o lungă perioadă, cu agendă bogată, interesantă, cu subiecte extrem de importante, nu numai pentru buna funcţionare a unei instituţii sau alta, ci pentru buna funcţionare a justiţiei în general. Cunoaşteţi părerea mea personală, nu are rost să insistăm asupra ei, dar din punctul de vedere al ministrului Justiţiei şi al ministerului Justiţiei, după cum cunoaşteţi, acum ceva vreme eu am instituit un grup de lucru interministerial la nivelul ministerului Justiţiei, coordonat direct de către ministru, prin care am încercat să aducem la aceeaşi masă, ca şi puncte de vedere, am solicitat puncte de vedere atât de la instituţiile relevante din sistemul judiciar, toate de altfel, cât şi a asociaţiilor profesionale şi această analiză a cuprins recomandările GRECO, recomandările MCV, Comisiei de la Veneţia şi alte recomandări", a declarat Ana Birchall, la sediul CSM.

Ministrul Justiţiei a anunţat că a avut şi discuţii tehnice la Bruxelles, referitor la următorul raport MCV.

Ana Birchall a mai precizat că, potrivit concluziilor preliminare ale Grupului interministerial, acesta nu susţine funcţionarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie în această formă.

„După cum ştiţi, în această perioadă se redactează următorul raport MCV, vă spun în premieră, vineri am avut discuţii tehnice la Bruxelles, deci, şi vă spun în premieră, noi terminăm această analiză, acest raport în perioada următoare, sper în maximum două săptămâni, am întârziat pentru că anumite puncte de vedere au venit mai târziu şi vă spun, ca şi concluzii preliminare, că sunt două concluzii destul de interesante care au majoritatea şi niciuna nu susţine funcţionarea în această formă a acestei instituţii. Astea sunt concluziile preliminare", a completat Birchall.

Raportul de analiză, public în două săptămâni

Ministrul Justiţiei a declarat că va face public raportul de analiză al Grupului interministerial în maximum două săptămâni.

„Sunt concluzii care au majoritatea. Două concluzii. Este un raport preliminar, lăsaţi-ne să-l terminăm. Tocmai de aceea v-am spus că, în baza acestui raport, eu cred că cu toţii trebuie să ne aşezăm la masă şi să venim cu soluţiile care să asigure exclusiv buna funcţionare a sistemului judiciar. Fără patimă, fără orgolii, fără idei preconcepute, ci pur şi simplu profesionist şi responsabil pentru că aici vorbim inclusiv despre imagimea României şi în relaţiile pe care le are instituţional cu anumiţi parteneri. Eu nu văd de ce a te aşeza la aceeaşi masă cu bună cerdinţă, cu onestitate, analizând concluziile care se desprind din punctele de vedere venind de la toate instituţiile, asociaţiile profesionale şi de la cei care ne privesc acum. Am primit mii şi mii de mesaje în baza cărora oamenii şi-au exprimat un punct de vedere sau altul. Noi le-am analizat cu deschidere, profesionalism şi responsabilitate. La nivel personal, părerea mea o cunoaşteţi", a conchis Birchall.

La mijlocul lunii iulie 2019, Ana Birchall anunţa că a solicitat puncte de vedere de la secţiile pentru procurori şi judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dar şi de la asociaţiile de magistraţi pe rapoartele GRECO la adresa României publicate. Grupul Statelor contra Corupţiei (GRECO) a transmis atunci că România a înregistrat progrese insuficiente în combaterea corupţiei exprimând preocupare privind reformele din sistemul judiciar, în special asupra refuzului Bucureştiului de a desfiinţa Secţia specială de investigare a magistraţilor.

Tot atunci, preşedintele Klaus Iohannis a solicitat ca Guvernul să vină cu o iniţiativă legislativă pentru a corecta „aomalia”care este Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), precum şi alte neregularităţi din domeniu, urmând ca dezbaterea să aibă loc în Parlament.