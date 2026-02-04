Live TV

Video Cutii cu bomboane, ouă și cafea – mita pentru care un procuror din Vâlcea a cerut închisoare. Judecătorii au respins dosarele

În loc să se ocupe de marii infractori, un procuror din Vâlcea a interceptat trei persoane și a cerut închisoare pentru ele, pentru că ar fi oferit cutii cu bomboane, ouă și cafea unor medici și polițiști.

În timp ce mari dosare de corupție se plimbă ani de zile între sertare iar prejudicii de milioane se prescriu în liniște, un procuror din Vâlcea a interceptat 3 persoane și a cerut închisoare pentru acestea pe motiv că ar fi dat mită ciocolată, cafea și ouă. 

Culmea corupției s-a găsit la Vâlcea după ce doi pacienți i-au oferit medicului care îi trata fie cutii cu ciocolată, fie cafea, fie bomboane. 

Oamenii au ajuns în fața judecătorilor, fiind acuzați de dare de mită. 

Cel de-al treilea caz, la fel de comic, este cel al unei șoferițe care a oferit unei polițiste, fostă colegă de serviciu, o pungă cu 30 de ouă, în încercarea de a obține informații mai repede despre certificatul de înmatriculare al unui autoturism. 

Faptele celor 3 persoane au fost considerate suficient de grave de către procurorul de caz pentru ca acestea să ceară pentru fiecare dintre cele trei o pedeapsă cu închisoarea de un an și patru luni cu suspendarea executării sub supraveghere pe durata unui termen de doi ani de zile. 

Judecătorii au respins dosarele procurorului dar decizia nu este definitivă. 

