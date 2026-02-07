Live TV

Accident mortal pe un șantier din Constanța: Un muncitor a murit după ce a căzut de la etaj

Data publicării:
112 smurd inquam alexandru busca
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Un muncitor și-a pierdut viața, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcție din municipiul Constanța.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, incidentul a fost semnalat în jurul orei 14.40, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Polițiștii Secției 1 s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că sesizarea se confirmă.

La locul evenimentului a fost identificat un bărbat în vârstă de 57 de ani, care ar fi desfășurat lucrări de construcții la imobilul respectiv. Un echipaj medical intervenit la fața locului a efectuat manevrele necesare, însă a constatat decesul victimei.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și pentru a verifica dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în muncă.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și pentru a verifica dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în muncă.

