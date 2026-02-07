Accident mortal pe un șantier din Constanța: Un muncitor a murit după ce a căzut de la etaj

Un muncitor și-a pierdut viața, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcție din municipiul Constanța.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, incidentul a fost semnalat în jurul orei 14.40, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Polițiștii Secției 1 s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că sesizarea se confirmă.

La locul evenimentului a fost identificat un bărbat în vârstă de 57 de ani, care ar fi desfășurat lucrări de construcții la imobilul respectiv. Un echipaj medical intervenit la fața locului a efectuat manevrele necesare, însă a constatat decesul victimei.

„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, în vârstă de 57 de ani, care ar fi executat lucrări de construcții la imobilul respectiv. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și pentru a verifica dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în muncă.

