Timmermans îi răspunde lui Tăriceanu: România nu a făcut suficiente progrese, are încă nevoie de MCV

Călin Popescu Tăriceanu primește un răspuns tăios din partea Comisie Europene după întâlnirea de joi cu prim vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, de la Bruxelles. Româia nu și-a îndeplinit obiectivele stabilite la începutul Mecanismului de Cooperare și Verificare, spun oficialii europeni, după ce Călin Popescu Tăriceanu a încercat să îi convingă că mecanismul începe să devină ineficient.

Foto: Agerpres

Reacția vine după vizita președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, la Bruxelles. Acesta arăta, într-un comunicat de presă, că MCV ar trebui ridicat.

„România s-a înscris într-un maraton şi de fiecare dată când s-a apropiat de linia de final s-au schimbat regulile şi a trebuit să o luăm de la capăt. Am început cu patru recomandări şi acum avem 12. Prin urmare, am alergat de trei ori maratonul şi ni se cere să mai alergăm o distanţă suplimentară. Pe de o parte, cred că Mecanismul riscă să devină ineficient, iar, pe de altă parte, cred că a sosit timpul să recunoaştem că MCV-ul şi-a îndeplinit scopul şi să fie ridicat", a precizat şeful Senatului, parafrazând metafora alergătorului de maraton care mai are doar 100 m până la linia de final, menţionată de prim-vicepreşedintele Comisiei Europene cu ocazia vizitei sale la Bucureşti pe 1 martie.

Drept răspuns, Frans Timmermans i-a reamintit lui Călin Popescu Tăriceanu că MCV se bazează pe 4 obiective stabilite chiar de la începutul mecanismului de cooperare şi verificare. Acestea nu s-au schimbat, şi nici nu au fost îndeplinite. Comisia Europeană a transmis în ianuarie 2017 12 recomandări pentru a ajuta România să îndepinească obiectivele şi să poată ajunge la finalul monitorizării prin MCV. Din păcate, nu s-au înregistrat progrese suficiente în acest sens, iar unele capitole închise acum sunt redeschise.

Prim vicepreşedintele Comisiei i-a reamintit preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu că este crucial pentru România să-şi intensifice eforturile şi să evite paşii înapoi în privinţa chestiunilor rezolvate deja, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

