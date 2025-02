Un magistrat este cercetat în dosarul lui Călin Georgescu. Precizările Parchetului General

Un magistrat este cercetat de către Parchetul General, în dosarul lui Călin Georgescu care a fost pus sub controlul judiciar pentru 60 de zile de către procurori, a precizat PÎCCJ, într-un comunicat de presă.

„Precizări privind competența de instrumentare a dosarului penal privind punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, ș.a. În continuarea comunicatului de presă din cursul zilei de astăzi și având în vedere interpretările vehiculate în spațiul public referitoare la competența de soluționare, facem următoarele precizări: În cadrul dosarului care face obiectul comunicatului de presă menționat anterior, se efectuează cercetări și in raport de sprijinirea activităților infracționale de către o persoană care are calitatea de magistrat”, spune PÎCCJ.

Potrivit prevederilor Legii nr. 49/2022, în asemenea situații, competența de soluționare aparține exclusiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție in raport de toate infracțiunile ce fac obiectul cercetărilor, adaugă sursa citată.

Totodată, Parchetul General menționează că, „în raport de infracțiunile aflate în competența de soluționare prevăzută de lege pentru unitățile de parchet ierarhic inferioare, cauzele instrumentate de acestea au fost preluate, în baza art. 325 Cod de procedură penală, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție in vederea efectuării urmăririi penale”.

Prin urmare, „PÎCCJ are competența materială, teritorială și după calitatea persoanei, în raport de toate infracțiunile ce fac obiectul cercetărilor”, conchide sursa menționată.

Fostul candidat prorus la președinție Călin Georgescu a fost audiat miercuri timp de cinci ore la sediul Parchetului General, unde procurorii i-au adus la cunoștință că este inculpat și acuzat de printre altele, de săvârșirea infracțiunilor de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, fals în declarații și promovarea cultului persoanelor acuzate de genocid.

Politicianul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile și nu are voie să părăsească țara. În cel 60 de zile controlului judiciar, fostul candidat la prezidențiale are interdicție să părăsească țara și să creeze conturi pe rețelele sociale, dar și să poarte arme.

Totodată, Călin Georgescu nu are voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.

Editor : Ana Petrescu