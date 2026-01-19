Kelemen Hunor crede că era bine ca Nicușor Dan să fie la Davos: „Nu trebuia să stai acolo până la final, să pleci ultimul de la chef”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că preşedintele Niculor Dan era bine să fie la Forumul de la Davos, chiar dacă doar pentru o zi-două, pentru a discuta cu lideri importanţi ai lumii şi a prezenta opinia României cu priviree la chestiuni sensibile.



„Nu trebuie să fac eu agenda preşedintelui, nici pentru Davos, nici... Era bine să fii acolo, nu trebuia să stai acolo de la început până la sfârşit şi să pleci ultimul de la chef. Dar, sigur, eu nu pot să ştiu care e agenda preşedintelui. Eu cred că merita să fie acolo o zi, două, nu de la început până la sfârşit, din 19 până în 24, sau cum e agenda acolo. Eu cred că era bine pentru o zi şi jumătate, fiindcă totuşi este un for extrem de important şi acolo poţi să discuţi cu şefii de state, şefii de guverne, cu oameni extrem de importanţi, şi pentru România, şi pentru Europa, şi pentru relaţiile transatlantice, dar mă rog, nu ştiu care sunt socotelile”, a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la Euronews, scrie News.ro.

Potrivit lui Kelemen Hunor, preşedintele Nicuşor Dan ar fi putut avea unele întâlniri importante pentru România, la acest Forum, chiar dacă nu cu preşedintele SUA, Donald Trump.

„Din punctul meu de vedere, la un astfel de forum, preşedintele o zi, o zi jumătate ar fi trebuit să fie prezent, dar sigur nu ştii cum au stabilit sau n-au reuşit să stabilească o agendă de întâlnirie. Acolo totuşi sunt o grămadă de şefi de state, deci ok, nu te întâlneşti cu Trump, că nu s-a nimerit, dar acolo mai sunt încă o grămadă de oameni cu care probabil că ai ce discuta. (...) Eu aşa zic şi cred că era un moment important să spună ce crede România despre schimbările care se întâmplă cu o viteză uluitoare. Noi suntem cam aşa, parcă lumea s-a oprit, ne oprim şi noi”, a adăugat Kelemen Hunor.

El nu a exclus, totuşi, posibilitatea ca aceasta să fie strategia României de a nu-şi spune tranşant punctul de vededre despre anumite subiecte sensibile ale momentului: „Şi asta poate să fie o tactică, nu ştiu. Nimeni nu m-a întrebat, nu ştiu care sunt hotărârile pe acolo, dar spun în continuare că era bine să meargă preşedintele pentru o perioadă. Sigur, nu stai acolo o săptămână, nu mergi să mai iei o lecţie de schi, mă rog, dar totuşi acolo se întâmplă lucruri importante”.

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a explicat de ce preşedintele Nicuşor Dan nu participă la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmând că agenda unui preşedinte este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor.

El a afirmat că mesajul lui Nicuşor Dan pentru români este: „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară”.

Trei miniştri ai Guvernului Ilie Bolojan şi consilierul prezidenţial Radu Burnete reprezintă România la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, care are loc în perioada 19-23 ianuarie.

Delegaţia americană este fără precedent ca mărime şi greutate politică. Donald Trump domină agenda forumului desfăşurat în plină turbulenţă geopolitică, în timp ce liderii europeni şi instituţiile multilaterale încearcă să salveze ceea ce a mai rămas din ordinea globală postbelică.

Editor : Sebastian Eduard