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Video Nicuşor Dan: „Am stat de nenumărate ori la masă cu persoane despre care nu aveam cea mai bună impresie”

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Nicușor Dan
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la Ankara, că întâlnirile sau relațiile personale ale consilierilor prezidențiali nu influențează activitatea Administrației Prezidențiale și a garantat că nicio decizie nu va fi afectată nelegitim de vreun cerc de interese. Declarațiile au fost făcute în urma imaginilor cu consilierul prezidențial Florin Vlădică la o întâlnire cu Sorin Grindeanu, ambasadoarea SUA în Grecia și omul de afaceri Adrian Thiess.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Ankara despre consilierul prezidenţial Florin Vlădică, care ocupă funcţia de consilier de stat şi director al Oficiului Informaţiilor Integrate la Administraţia Prezidenţială şi care, în martie, a fost surprins la restaurant alături de Sorin Grindeanu, de ambasadoarea SUA în Grecia şi de Adrian Thiess, cel care s-a ocupat de campania lui Călin Georgescu.

„Am stat de nenumărate ori la masă cu nişte persoane despre care nu aveam cea mai bună impresie. Când faci politică, scopul tău social este să negociezi între categorii sociale pe care le reprezenţi, astfel încât să le optimizezi voinţa, aşteptările de la stat. Deci, faptul că nişte oameni au stat la masă şi au mai fost alţii la acea masă, am mai primit întrebarea asta, pentru mine nu are nicio relevanţă”, a răspuns şeful statului.

El a precizat că există un număr de consilieri prezidenţiali şi un număr de consilieri de stat, fiecare cu atribuţiile sale, fiecare cu cercul său de cunoscuţi, cu relaţiile sociale, cu relaţiile cu presa şi cu relaţiile cu mediul de afaceri, ceea ce este absolut legitim.

„Ce pot eu să vă garantez este că nicio decizie a Administraţiei nu va fi vreodată influenţată nelegitim de vreun cerc de interese, pentru că nu există astfel de decizii care să nu treacă pe la mine”, a mai spus Nicuşor Dan.

Editor : Ș.A.

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