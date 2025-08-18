Live TV

Lia Olguţa Vasilescu: I-am reproșat domnului Bolojan că nu a comunicat. Azi am vorbit, a acceptat 29 de puncte din 30

Data actualizării: Data publicării:
lia olguta vasilescu si ilie bolojan
Lia Olguța Vasilescu și Ilie Bolojan. Foto: Facebook / Asociația Primarilor de Municipii

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, preşedintă a Asociaţiei Municipiilor din România, a declarat că dacă nu se va înţelege că trebuie să se comunice şi cu asociaţiile şi cu partidele şi deciziile se iau într-un singur birou, atunci sigur că nu vor reveni la masa deciziilor în coaliţie, ea precizând că PSD nu blochează sub nicio formă grupurile de lucru.

„Astăzi i-am reproşat domnului Bolojan că poate nu am fi ajuns în această situaţie dacă s-ar fi consultat cu Asociaţia Municipilor din România şi cu PSD-ul, pentru că în urma celor 30 de puncte pe care noi le-am pus pe masă şi le-a acceptat, 29 - tocmai pentru că au văzut că sunt pertinente şi că ne ajută şi că nu implică foarte mult spaţiu financiar, în schimb ne clarifică nouă foarte mult din legislaţie şi putem să ne mişcăm mai mult în interiorul bugetelor locale, să avem o autonomie mai mare - cred că dacă aceste discuţii ar fi avut loc înainte nu am fi ajuns în situaţia în care săptămâna trecută, de exemplu, se blocheze această ordonanţă de urgenţă”, a spus Lia Olguţa Vasilescu, la Palatul Victoria.

Primarul Craiovei a menţionat că acum s-au clarificat aspectele şi s-a clarificat şi ce va conţine acel memorandum.

„Avem şi nişte asigurări din partea domnului Cseke (ministrul dezvoltării, n.red.) că se va ţine cont de toate proiectele care sunt în situaţia fericită să se poată finaliza la jumătatea anului viitor şi atunci aceste probleme s-au rezolvat”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu, potrivit News.ro.

„În ceea ce priveşte partea de comunicare, dacă nu se va înţelege că trebuie să se comunice şi cu asociaţiile de profil şi cu partidele politice şi că deciziile se iau într-un singur birou, atunci sigur că nu vom reveni la masa deciziilor în coaliţie. Ce vreau să vă spun, însă, este că nu blocăm sub nicio formă grupurile de lucru. Adică toţi colegii noştri care sunt specialişti pe anumite domenie participă la aceste grupuri de lucru”, a spus primarul.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Geoffrey Hinton
2
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
profimedia-1011858694
3
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
4
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
Digi Sport
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1030135247
Discuții SUA - Ucraina - UE la Washington. Donald Trump: Nu e nevoie...
sedinta guvern bolojan
Salarii și posturi reduse la ASF, ANRE și ANCOM. Șefii instituțiilor...
bancnote de 100 de lei
Noi modificări la proiectul legat de Pilonul II de pensii. Cum arată...
profimedia-1029621150
Trump, nou mesaj înaintea întâlnirii cu Zelenski: „Știu exact ce fac...
Ultimele știri
Mărturia mamei unui băiat rănit într-un accident când circula cu o trotinetă electrică: E un risc foarte mare. Era să-l pierd
Scandal și amenințări cu arma într-un complex rezidențial din București. Mascații și polițiștii au intervenit de urgență
Anunțul lui Donald Trump despre întâlnirea trilaterală cu Zelenski şi Putin. Când ar putea avea loc
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii la guvern
Ilie Bolojan, către reprezentaţii AMR: Vor primi finanţare PNRR doar proiectele care vor fi finalizate până la finele lui august 2026
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, după discuțiile cu magistrații despre pensiile speciale din Justiție: „Reforma pensiilor este în linia normelor europene”
BUCURESTI - SEDIU PARTID - DECLARATII PRESA - USR - 19 MAI 2025
Dominic Fritz: „Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există”
Mihai Fifor (PSD)
Fifor îl atacă din nou pe Bolojan: Transmite panică în loc de încredere şi nu spune nimic despre „hoţii conectaţi politic la buget”
pupitru psd
Şedinţă la PSD pe suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny. Social-democraţii spun că nu există un consens în coaliţie
Partenerii noștri
Pe Roz
O mireasă a fost umilită de sora viitorului soț la proba rochiei. Ce decizie radicală a luat mirele: „Am...
Cancan
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a...
Fanatik.ro
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea...
Adevărul
Problema descoperită de un proprietar la Tesla sa de 100.000 de dolari: „Se bazează prea mult pe lipici”
Playtech
Obligațiile proprietarilor față de asociația de bloc. Ce se întâmplă dacă nu le respecți
Digi FM
Cornel Dinu, măcinat de depresie: "Îmi aştept sfârşitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit...
Digi Sport
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
Pro FM
Reacția virală a lui Hailey Bieber când îl vede pe Justin la bustul gol: „Ăsta e tatăl lui Jack”
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
Adevarul
Psihologul Adina Petre, confesiune cutremurătoare: „Nu putea să-și asume că trăia cu o grasă”
Newsweek
De ce Putin nu s-a dus deloc la toaletă în Alaska? Gărzile de corp au umbat cu pungi după el
Digi FM
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri despre relația cu Felix: "Stăpâneam arta de a nu da doi bani pe ce cred...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Jennifer Aniston spune că distribuția Friends îl plângea pe Matthew Perry încă dinainte de moartea lui: "Mă...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile