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România va construi prima autostradă peste Prut. A fost semnat ultimul lot al A8, finanțat prin SAFE

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Radu Miruță alături de viceprim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Bolea. Sursa foto: Facebook/Radu Miruță
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Din articol
Primii kilometri de autostradă peste Prut Bolojan: Toate lucrările de pe traseul Pașcani-Ungheni ar trebui finalizate până în 2030

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat, joi, semnarea ultimului contract din cadrul programului european SAFE pentru Autostrada A8, care va asigura legătura cu Republica Moldova. Proiectul, în valoare de 3,57 miliarde de lei, vizează construcția ultimilor 15,5 kilometri ai Autostrăzii Unirii și, în premieră, a primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut, spre Chișinău. Potrivit premierului Ilie Bolojan, investiția ar urma să fie finalizată până în 2030 și include realizarea a 14 poduri și pasaje, două tunele și două noduri rutiere.

„Un nou contract din SAFE semnat astăzi la Transporturi: ultimul lot din autostrada A8, cu trecere în Republica Moldova. Parteneriatele cu vecinii noștri nu sunt un gest de curtoazie diplomatică. Sunt o investiție în securitatea, dezvoltarea și viitorul României”, a scris Radu Miruță, într-o postare pe Facebook. 

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Ministrul a anunțat că, împreună cu viceprim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Bolea, a semnat Memorandumul pentru negocierea și încheierea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind dezvoltarea infrastructurilor de transport de interes strategic dintre cele două state.

„Mai simplu spus: transformăm proiectele în angajamente și angajamentele în lucrări. Construim un coridor strategic care leagă Uniunea Europeană de Republica Moldova și, mai departe, de Ucraina. Un coridor care înseamnă mobilitate, dezvoltare economică și, în actualul context geopolitic, mai multă securitate pentru întreaga regiune”, a explicat ministrul interimar al Transporturilor.

Potrivit acestuia, acordul vine în completarea unui alt pas important făcut recent, respectiv semnarea contractului finanțat prin programul european SAFE pentru tronsonul dintre Iași și frontiera cu Republica Moldova.

Primii kilometri de autostradă peste Prut

Radu Miruță a precizat că proiectul presupune o investiție de 3,57 miliarde de lei și include construirea primilor kilometri de autostradă care vor traversa râul Prut.

„Vorbim despre o investiție de 3,57 miliarde de lei, prin care vor fi construiți ultimii 15,5 kilometri ai Autostrăzii A8 și, în premieră, primii kilometri de autostradă care vor traversa Prutul, spre Chișinău. Nu este doar un proiect de infrastructură. Este o investiție strategică pentru România, pentru Republica Moldova și pentru întreaga regiune. În ultimii ani am vorbit mult despre apropierea Republicii Moldova de Europa, iar astăzi această apropiere se vede în contracte semnate, în poduri, în autostrăzi și în investiții comune. Eu cred că acesta este drumul corect: mai puține bariere între noi și mai multe legături. Mai puține promisiuni și mai multe șantiere. Prutul trebuie să fie o punte între oameni, nu o frontieră între destine”, a transmis ministrul.

Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale României, urmând să asigure legătura dintre Moldova și Transilvania și, prin noul tronson, să contribuie la conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport.

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Bolojan: Toate lucrările de pe traseul Pașcani-Ungheni ar trebui finalizate până în 2030

Premierul Ilie Bolojan a transmis, într-o postare pe Facebook, că semnarea contractului reprezintă un pas important pentru finalizarea autostrăzii spre Iași și pentru îmbunătățirea conectivității dintre România și Republica Moldova.

„Astăzi s-a semnat contractul de execuție pentru tronsonul 4 al Autostrăzii A8, care va lega România de Republica Moldova. Sunt cei 15,5 kilometri ai tronsonului Iași-Ungheni și încă 5 kilometri de autostradă peste Prut, spre Chișinău. Investiția este finanțată prin Programul SAFE și are o valoare de 3,57 miliarde de lei. Este un proiect complex de infrastructură, care presupune realizarea a 14 poduri și pasaje, două tunele și două noduri rutiere. Durata de realizare este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. Ne propunem finalizarea proiectului până în 2030”, a scris premierul.

Șeful Executivului a precizat că, între Pașcani și Ungheni, a mai rămas un singur tronson fără contract de execuție semnat, însă litigiile privind stabilirea constructorilor ar urma să fie încheiate în această toamnă.

„Din primăvara anului viitor, pe toate cele patru tronsoane se va lucra. Până în 2030, toate lucrările trebuie finalizate, conform contractului de finanțare SAFE. Tot astăzi au fost semnate acordurile bilaterale necesare pentru implementarea acestui proiect și pentru dezvoltarea infrastructurii de transport strategic dintre România și Republica Moldova. Acordurile includ și finanțarea podului rutier și de autostradă de la Ungheni, aflat într-un stadiu avansat de execuție, care va fi finalizat în toamna acestui an. Aceste investiții înseamnă infrastructură modernă, mobilitate mai bună și o legătură mai puternică între România și Republica Moldova”, a transmis Ilie Bolojan.

Editor : A.D.

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